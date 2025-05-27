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Спорт

Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера

Бибисара Асаубаева - вторая женщина-гроссмейстер в истории казахстанских шахмат, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 05:22 Фото: Instagram/bibisarachess
21-летняя казахстанская шахматистка выполнила на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ третью норму для получения международного звания гроссмейстера, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры, Асаубаева не только вошла в топ-30 среди 64 участников, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня – победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

Она впервые в карьере преодолела рейтинг 2500, что является обязательным условием для присвоения этого титула.

Теперь остается дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ и Бибисара станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик.

Также казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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