Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера

21-летняя казахстанская шахматистка выполнила на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ третью норму для получения международного звания гроссмейстера, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры, Асаубаева не только вошла в топ-30 среди 64 участников, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня – победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

Она впервые в карьере преодолела рейтинг 2500, что является обязательным условием для присвоения этого титула.

Теперь остается дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ и Бибисара станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик.

Также казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии.