Астана и Маскат подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения

29 мая 2025 года в рамках Международного форума "Астана" состоялась встреча министра финансов РК Мади Такиева с министром финансов Султаната Оман Султаном бен Салим Аль Хабси.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и транзитно-транспортного сотрудничества, обменялись мнениями о развитии экономических отношений между министерствами финансов в сфере управления государственными финансами, а также по другим вопросам в рамках двустороннего сотрудничества.

"Казахстан высоко оценивает стратегический характер взаимодействия с Султанатом Оман и готов к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству", – отметил Мади Такиев.

По итогам встречи было подписано Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, а также протокол к нему.

Соглашение создает законодательную основу в налоговых отношениях, предотвращает двойное налогообложение, позволяя наладить более тесные экономические связи между государствами.