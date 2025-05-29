Астана и Маскат подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и транзитно-транспортного сотрудничества, обменялись мнениями о развитии экономических отношений между министерствами финансов в сфере управления государственными финансами, а также по другим вопросам в рамках двустороннего сотрудничества.
"Казахстан высоко оценивает стратегический характер взаимодействия с Султанатом Оман и готов к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству", – отметил Мади Такиев.
По итогам встречи было подписано Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, а также протокол к нему.
Соглашение создает законодательную основу в налоговых отношениях, предотвращает двойное налогообложение, позволяя наладить более тесные экономические связи между государствами.