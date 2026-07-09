Девушка, которая собирает дроны: Военный институт Сухопутных войск готовит технических специалистов

В Военном институте Сухопутных войск имени Сағадата Нурмагамбетова сегодня готовят не только будущих командиров, но и специалистов, способных работать с современными технологиями, сообщает Zakon.kz.

Среди таких специалистов – младший сержант Динара Телеуова. Помимо строевой, огневой и тактической подготовки, девушка увлеченно изучает беспилотные авиационные системы. Она самостоятельно собирает FPV-дроны, устанавливает электронные компоненты, настраивает полетные контроллеры и проводит тестирование аппаратов перед их первым вылетом.

"Каждый дрон – это сложная инженерная система. Чтобы он надежно выполнял задачи, необходимо понимать принципы работы электроники, программного обеспечения и аэродинамики. Для меня это не просто увлечение, а возможность приносить реальную пользу", – говорит Динара Телеуова.

Сегодня беспилотные технологии становятся одним из ключевых направлений развития современных армий мира. Поэтому в Военном институте Сухопутных войск большое внимание уделяется подготовке специалистов, владеющих навыками эксплуатации, обслуживания и сборки беспилотных летательных аппаратов.

По словам преподавателей, младший сержант Динара Телеуова отличается высокой дисциплиной, техническим мышлением и стремлением постоянно совершенствовать свои знания. Она с интересом осваивает новые технологии и уверенно работает с оборудованием, которое еще несколько лет назад считалось исключительно сферой инженерных специалистов.

История девушки – яркий пример того, как современные военнослужащие успешно совмещают военную подготовку с освоением передовых технологий. Ее пример вдохновляет других не бояться сложных задач, развивать инженерные навыки и идти в ногу со временем.

Вооруженные Силы Казахстана становятся все более технологичными, а такие молодые специалисты уже сегодня формируют облик армии будущего – армии, где профессионализм, интеллект и стремление к развитию становятся главным оружием.