Министр торговли Казахстана и министр коммерции КНР обсудили пути удвоения товарооборота к 2030 году

чиновники РК и КНР, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 09:25 Фото: МТИ РК
20 августа 2025 года в Пекине состоялась встреча министра торговли и интеграции (МТИ) Казахстана Армана Шаккалиева с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао, сообщает Zakon.kz.

В МТИ рассказали, что переговоры прошли в духе дружественного и содержательного диалога и были направлены на реализацию договоренностей, достигнутых президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином на втором саммите "Центральная Азия – Китай".

"Министры подтвердили высокий уровень всестороннего стратегического сотрудничества, основанного на особых отношениях лидеров государств. Именно доверие и личные контакты Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина служат локомотивом дальнейшего укрепления "вечного всеобъемлющего стратегического партнерства" и придают новый импульс углублению торгово-экономических связей".МТИ

Ван Вэньтао подчеркнул, что динамика торговли свидетельствует о поступательном росте: в 2024 году товарооборот достиг 43,8 млрд долларов США, что на 9,2% выше показателя предыдущего года, а за первое полугодие 2025 года составил 21,8 млрд долларов. Эти цифры подтверждают реалистичность поставленной задачи – по удвоению взаимного товарооборота в два раза к 2030 году.

Арман Шаккалиев отметил, что для достижения этой цели реализуются План совместных действий и Дорожная карта по развитию приграничной торговли в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Это позволит значительно усилить как транзитный потенциал Казахстана, так и придать новый импульс взаимосвязанности экономик двух стран.

Отдельный блок переговоров был посвящен продвижению казахстанского несырьевого экспорта и продукции с высокой добавленной стоимостью. Арман Шаккалиев заявил о готовности сосредоточить усилия на развитии переработки и создании товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в КНР по принципу "инвестируй и продавай".

"Также стороны уделили внимание вопросам цифровизации таможенных процедур, развитию электронной торговли и совместной работе по устранению барьеров в рамках ВТО. Казахстан предложил дальнейшее расширение национальных павильонов РК на крупнейших китайских онлайн-платформах, подчеркнув успехи в реализации меморандума о сотрудничестве в сфере e-commerce, подписанного между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции КНР в рамках второго саммита "Центральная Азия – Китай". Благодаря этому соглашению электронная торговля с КНР вышла на новый уровень, закреплено стремление обеих сторон к расширению взаимовыгодного партнерства и созданы благоприятные условия в сфере логистики, инвестиций и обмена опытом в электронной торговле", – рассказали в МТИ.

Обсуждались также перспективы привлечения китайских инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана. Казахстанская сторона предложила рассмотреть вопрос о снижении импортных пошлин в КНР на казахстанские товары, а также подчеркнула целесообразность создания проектов по глубокой переработке сырья на территории РК с участием китайского капитала.

Особый акцент был сделан на регионализацию сотрудничества, которое было поддержано китайской стороной. Так, с начала 2024 года Казахстан провел шесть торговых миссий в Нанкине, Чэнду, Урумчи, Сиане и Чунцине и Гуанчжоу, установив тесные контакты с бизнесом и администрациями провинций Цзянсу, Сычуань, Хунань, Шаньдун, Шэньси и Гуандун. Министр коммерции КНР поддержал данный подход и предложил продолжить регионализацию в будущем.

Министр торговли РК Арман Шаккалиев заявил о планах по расширению сети торговых представительств Казахстана в других ключевых регионах Китая.

Немаловажной частью повестки стало участие Казахстана в крупнейших китайских выставках – CIIE в Шанхае, CIFTIS в Пекине и "ЭКСПО Китай – Евразия" в Урумчи, которые предоставляют уникальные возможности для продвижения отечественной продукции и установления прямых B2B-контактов. Ван Вэньтао выразил заинтересованность в участии китайских компаний в торгово-инвестиционных мероприятиях в Казахстане.

Встреча в Пекине стала важной вехой в развитии казахстанско-китайских отношений, определив новые приоритеты для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Айсулу Омарова
