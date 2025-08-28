#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.76
627.62
6.7
Пресс-релизы

Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер

Собрание бизнесменов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 20:52 Фото: MOST IT HUB
В Алматы на площадке MOST IT HUB состоялось расширенное совещание, посвященное будущему IT-сектора и цифровой экономики Казахстана.

В рамках мероприятия представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры обсудили ключевые направления развития отрасли, включая цифровизацию промышленности, перспективы венчурного финансирования и интеграцию отечественных IT-решений.

Особое внимание уделили национальному мессенджеру – отечественной цифровой платформе Aitu. Эксперт в сфере IT-решений Жаркынбек Азаматов отметил важность его развития как удобного и полезного инструмента для граждан, бизнеса и госструктур, а также подчеркнул новые возможности супераппа для компаний.

В свою очередь представитель банковского сектора Даурен Сартаев выделил конкурентные преимущества Aitu в контексте укрепления цифрового суверенитета страны.

В завершение мероприятия представитель бизнеса Нурсултан Шоканов призвал формировать в обществе "цифровой потребительский патриотизм" для поддержки отечественных продуктов и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

В последние дни госорганы Казахстана распространяют информацию о переходе на отечественный мессенджер Aitu. На этом фоне возникли вопросы насчет зарубежных мессенджеров – не запретят ли их для использования как среди госслужащих, так и в целом в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Среда, где формируется личность – директор детсада Медцентра Управления делами президента РК о своей миссии
Пресс-релизы
18:01, 27 августа 2025
Среда, где формируется личность – директор детсада Медцентра Управления делами президента РК о своей миссии
Цифровая граница Казахстана и Кыргызстана: новые возможности для бизнеса
Пресс-релизы
17:27, 22 августа 2025
Цифровая граница Казахстана и Кыргызстана: новые возможности для бизнеса
Министр торговли Казахстана и министр коммерции КНР обсудили пути удвоения товарооборота к 2030 году
Пресс-релизы
09:25, 21 августа 2025
Министр торговли Казахстана и министр коммерции КНР обсудили пути удвоения товарооборота к 2030 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: