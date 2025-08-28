Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер

В Алматы на площадке MOST IT HUB состоялось расширенное совещание, посвященное будущему IT-сектора и цифровой экономики Казахстана.

В рамках мероприятия представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры обсудили ключевые направления развития отрасли, включая цифровизацию промышленности, перспективы венчурного финансирования и интеграцию отечественных IT-решений.

Особое внимание уделили национальному мессенджеру – отечественной цифровой платформе Aitu. Эксперт в сфере IT-решений Жаркынбек Азаматов отметил важность его развития как удобного и полезного инструмента для граждан, бизнеса и госструктур, а также подчеркнул новые возможности супераппа для компаний.

В свою очередь представитель банковского сектора Даурен Сартаев выделил конкурентные преимущества Aitu в контексте укрепления цифрового суверенитета страны.

В завершение мероприятия представитель бизнеса Нурсултан Шоканов призвал формировать в обществе "цифровой потребительский патриотизм" для поддержки отечественных продуктов и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

В последние дни госорганы Казахстана распространяют информацию о переходе на отечественный мессенджер Aitu. На этом фоне возникли вопросы насчет зарубежных мессенджеров – не запретят ли их для использования как среди госслужащих, так и в целом в стране.