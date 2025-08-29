Музыкант-виртуоз Темиржан Ержанов сорвал овации в Туркестане

В Конгресс-холле Туркестана прошел вечер классической музыки. На сцене выступил маэстро фортепиано Темиржан Ержанов. Более двухсот слушателей собрались, чтобы насладиться произведениями великих композиторов в его виртуозном исполнении, а также услышать выступления оперных солистов.

В беседе с Zakon.kz виртуоз поделился эмоциями после выступления, рассказал о начале творческого пути и подчеркнул важность поддержки молодых талантов.

Ему рукоплескали в Нью-Йорке, Берлине, Москве, Париже и десятках других городов мира. Теперь маэстро классической музыки выступил в Туркестане. Уже с первых звуков, которые зазвучали под его пальцами, зал, а это более двухсот слушателей, затаил дыхание. Звуки рояля переливались, мощные аккорды переходили в едва слышное пиано, плавные линии легато сплетали ноты в единую ткань, а крещендо и диминуэндо наполняли музыку дыханием. Инструмент не просто звучал под пальцами маэстро, он рассказывал историю, близкую каждому сердцу.

Фото: Zakon.kz

"Музыка – это язык номер один, понятный всем. И здесь не нужны никакие переводчики, музыка живет веками, мы играем великих композиторов, и они до сих пор с нами разговаривают", – отметил маэстро.

На концерте прозвучала фортепианная сюита "Карнавал", яркое и многогранное произведение. В ее составе 21 миниатюра, каждая со своим характером и настроением, создающая целостную галерею музыкальных образов. После каждого произведения зал взрывался аплодисментами.

Фото: Zakon.kz

"Я очень рад, что за шесть лет Туркестан сильно изменился, культурная часть города поменялась. Очень рад, что сегодня побывал на выступлении маэстро, я получил массу положительных эмоций и впечатлений", – поедлился впечатлениями один из жителей Туркестана.

Фото: Zakon.kz

"Я приехала на концерт из Шымкента, и это того стоило. Рояль сегодня буквально пел под пальцами маэстро. Я очень рада, что такие известные классики приезжают к нам в Казахстан, это дает толчок развитию фортепианной музыки", – сказала слушательница из Шымкента.

По словам Темиржана Ержанова, каждый приезд в Казахстан становится для него особым событием, радостной встречей с Родиной. В этот раз маэстро открыл для себя и Туркестан, который оставил в его душе яркое впечатление.

Фото: Zakon.kz

"В Туркестане я был, когда еще был маленьким ребенком. Это новый город для меня в артистическом плане, и могу сказать, что Туркестан совершенно поменялся. Здесь уже совсем другая новая культурная жизнь. Сегодня, конечно, было очень волнительно. Это сложный концерт, новая публика в новом культурном пространстве", – так маэстро отозвался о концерте.

Темиржан Ержанов родился в Казахстане и провел здесь свое детство. Затем он переехал в Москву, и именно там, по его словам, состоялось его становление – в Московской консерватории. Позже пианист одержал победу на крупном международном конкурсе, после чего сцена окончательно увлекла его.

"Я горжусь тем, что представлял Казахстан, хотя формально никогда не был его гражданином. Но я вписал его имя в историю и никогда не перестану этим гордиться. Конечно, музыканты не представляют страны так, как спортсмены на Олимпийских играх: музыкант представляет прежде всего себя и саму музыку. Мое начало связано с Казахстаном, профессиональное становление произошло в России, а затем мой путь продолжился в Соединенных Штатах Америки и в Европе", – поделился Темиржан Ержанов.

Фото: Zakon.kz

В этот вечер публика услышала не только сольные, но и вокальные произведения, исполненные на высоком профессиональном уровне. Вместе с маэстро на сцену вышли оперные певцы Айдос Иманжаппаров и Жумабек Кантарбаев. Эксперты отмечают, что приезд таких музыкантов в Казахстан играет огромную роль: подобные концерты не только приобщают слушателей к мировым музыкальным традициям, но и стимулируют развитие отечественной исполнительской школы, создавая живую творческую среду для молодых артистов.

Фото: Zakon.kz

"Я очень рад, что в Казахстане развивается классическая музыка. К нам приехал известный пианист Темиржан Ержанов, и для меня он не только коллега, но и наставник. Мы три дня готовились к концерту, и он с большой тактичностью высказывал нам свои пожелания. Это было крайне ценно, и, думаю, именно поэтому сегодня мы выступили так успешно", – отметил Айдос Иманжаппаров.

Фото: Zakon.kz

В планах музыканта продолжать радовать публику новыми концертами и проектами.

"Планы всегда масштабные. Я объездил десятки стран и стараюсь передавать этот опыт в Казахстане. Замыслы разные: давать сольные концерты, дирижировать, представлять премьеры, как национальные, так и мировые. Даже в этой программе прозвучало несколько национальных премьер: некоторые произведения впервые исполнялись в Казахстане", – рассказал маэстро.

Фото: Zakon.kz

По его словам, фортепианное искусство в стране развивается, есть сильные казахстанские пианисты, однако большинство из них уезжают на Запад. Именно поэтому столь важна поддержка молодых талантов. Маэстро охотно делится советами с начинающими музыкантами.

"Нельзя ограничиваться только многими часами за роялем, чего, кстати, я сам в Казахстане не делал. Этому я научился лишь в Москве. Необходимы дисциплина и труд. Но чтобы достичь настоящих высот, нужно расширять кругозор, изучать не только музыку, но и искусство в целом, политику. Большую роль играет участие родителей. Поддержка близких необходима на каждом этапе. Даже сегодня моя сестра специально приехала из Алматы, и это для меня очень важно. У нас, казахов, семья и родственные связи – это не просто традиция, это часть нашей жизни", – подчеркнул он.

Маэстро является обладателем премий "Лучший концертмейстер" вокальных международных конкурсов им. П. Чайковского в Москве и Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Был назван "Лучшим исполнителем года" по результатам опроса критиков издания San Francisco Classical Voice. А на Родине ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель Казахстана".