Пресс-релизы

Казахстан и Турция договорились об обмене данными во взаимной торговле

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 20:42 Фото: Министерство финансов РК
8 сентября 2025 года в городе Туркестане состоялось 11-ое заседание руководителей администраций таможенных служб Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

В рамках встречи подписан Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле.

Документ направлен на развитие двустороннего взаимодействия и предусматривает:

  • регулярный обмен статистической информацией по взаимной торговле товарами;
  • согласование методологических подходов к формированию статистики внешней торговли;
  • повышение сопоставимости и достоверности внешнеторговой статистики.

Фото: Министерство финансов РК

Подписание Протокола стало важным шагом в укреплении экономических связей между Казахстаном и Турцией, а также будет способствовать развитию прозрачного и эффективного обмена данными в интересах обеих сторон.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
