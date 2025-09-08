Казахстан и Турция договорились об обмене данными во взаимной торговле
8 сентября 2025 года в городе Туркестане состоялось 11-ое заседание руководителей администраций таможенных служб Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
В рамках встречи подписан Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле.
Документ направлен на развитие двустороннего взаимодействия и предусматривает:
- регулярный обмен статистической информацией по взаимной торговле товарами;
- согласование методологических подходов к формированию статистики внешней торговли;
- повышение сопоставимости и достоверности внешнеторговой статистики.
Подписание Протокола стало важным шагом в укреплении экономических связей между Казахстаном и Турцией, а также будет способствовать развитию прозрачного и эффективного обмена данными в интересах обеих сторон.
