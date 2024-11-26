Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше 600 руководителей акиматов наказаны за низкое качество рассмотрения обращений казахстанцев

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:46 Фото: freepik
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 26 ноября провел заседание коллегии с рассмотрением вопроса о состоянии работы с обращениями граждан в местных исполнительных органах (МИО), сообщает Zakon.kz.

По его информации, за 10 месяцев 2024 года в МИО поступило 1,1 млн обращений.

"Прокуроры провели проверки в акиматах по качеству их рассмотрения. По актам надзора по республике к различным видам ответственности привлечено 1652 должностных лица акиматов, из них 601 – руководящего звена", – написал генпрокурор в своем Х-аккаунте.

Он отметил, что прокуроры ориентировали акиматы и госорганы на пересмотр подходов в организации анализа чувствительных для общества вопросов с использованием искусственного интеллекта.

"Прокурорам регионов поручено добиваться восстановления всех нарушенных прав заявителей и отмены незаконных решений", – заключил Берик Асылов.

Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о ходе расследования массовых самоубийств подростков. 

Читайте также

QazaqGaz представило нового директора по капитальному строительству в ТОО «GPC Investment&quot;
QazaqGaz представило нового директора по капитальному строительству в ТОО "GPC Investment"
Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане
Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане
Наручные часы
В Астане украли наручные часы стоимостью в однокомнатную квартиру
Диана Абдуллаева
Берик Асылов Генеральная прокуратура РК акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: