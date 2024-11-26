Свыше 600 руководителей акиматов наказаны за низкое качество рассмотрения обращений казахстанцев

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 26 ноября провел заседание коллегии с рассмотрением вопроса о состоянии работы с обращениями граждан в местных исполнительных органах (МИО), сообщает Zakon.kz.

По его информации, за 10 месяцев 2024 года в МИО поступило 1,1 млн обращений.

"Прокуроры провели проверки в акиматах по качеству их рассмотрения. По актам надзора по республике к различным видам ответственности привлечено 1652 должностных лица акиматов, из них 601 – руководящего звена", – написал генпрокурор в своем Х-аккаунте.

Он отметил, что прокуроры ориентировали акиматы и госорганы на пересмотр подходов в организации анализа чувствительных для общества вопросов с использованием искусственного интеллекта.

"Прокурорам регионов поручено добиваться восстановления всех нарушенных прав заявителей и отмены незаконных решений", – заключил Берик Асылов.

Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о ходе расследования массовых самоубийств подростков.

