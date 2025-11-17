106 миллиардов раздали безработным казахстанцам: как получить выплату

По состоянию на 1 ноября 2025 года социальную выплату по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получают 308,4 тыс. человек, из них 268,6 тыс. оформили ее в текущем году, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) уточнили, что общий объем выплат составил 106,8 млрд тенге.

Так, согласно действующему законодательству, уволенные работники могут получать данную выплату от 1 до 6 месяцев – в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и доходов за последние 24 месяца.

Размер выплаты достигает 45% от утраченного дохода и финансируется за счет средств ГФСС.

Чтобы оформить выплату, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

подать онлайн-заявку, заполнив все поля и подписав ее ЭЦП;

в течение дня получить предложения вакансий от карьерного центра;

при отсутствии подходящей работы в течение трех рабочих дней статус безработного будет присвоен дистанционно (при необходимости сотрудник КЦ свяжется для уточнения данных).

Стоит отметить, что эту услугу также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

После регистрации в качестве безработного система МТСЗН направит SMS для подтверждения согласия на получение выплаты в проактивном формате.

Также известно, что достаточно ответить на сообщение, и оформление произойдет автоматически.

"Социальная выплата на случай потери работы предоставляется за счет ГФСС независимо от причины увольнения и призвана поддержать гражданина в период поиска новой работы". Пресс-служба МТСЗН РК

Материал по теме Удаленная работа в Казахстане: кому положена и как оформить

Также мы уже рассказывали, что в Казахстане граждане из социально уязвимых слоев населения, включая людей с инвалидностью, могут получить государственные гранты на открытие собственного дела – до 400 МРП, или 1,6 млн тенге. По последним данным, такую поддержку уже получили 1,4 тысячи человек.