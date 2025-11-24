Фонд Булата Утемуратова получил награду Американской торговой палаты

Американская торговая палата в Казахстане (The American Chamber of Commerce in Kazakhstan) отметила вклад Фонда Булата Утемуратова в развитие системы здравоохранения, присудив награду в категории "Здравоохранение" за реализацию программы "Аутизм. Мир один для всех".

Ежегодная церемония вручения наград AmCham прошла 21 ноября в Астане. Лауреаты определялись по результатам голосования независимой комиссии.

Проект, направленный на раннюю диагностику и поддержку детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), стал примером того, как частные инициативы способны менять жизни тысяч семей и формировать более инклюзивное общество.

Программа "Аутизм. Мир один для всех" реализуется Фондом Булата Утемуратова с 2015 года. Сегодня в Казахстане работают 13 центров "Асыл Мирас" в 12 городах, и за это время поддержку получили более 17 тысяч детей и их родителей.

Фото: фонд Булата Утемуратова

Все центры оказывают услуги бесплатно, объединяя усилия психологов, дефектологов и поведенческих аналитиков, которые применяют современные международные методики. За десять лет работы Фонда в рамках программы было подготовлено более 300 специалистов, которые работают в аутизм-центрах "Асыл Мирас" по всей стране.

Фонд внедрил в свою работу международные стандарты раннего вмешательства и доказательные методики, эффективность которых подтверждена исследованиями в США и Европе. В программу включены ведущие мировые модели, признанные экспертами: ABA-терапия, JASPER, Денверская модель раннего вмешательства (ESDM) и методика управления кризисными ситуациями МСРР.

Главная цель программы – создание устойчивой системы поддержки детей с РАС и их семей, развитие культуры инклюзии и повышение информированности общества. Помимо оказания прямой помощи, программа играет ключевую роль в формировании инклюзивного общества. Через просветительские кампании, образовательные проекты и открытый диалог Фонд продвигает идею о том, что мир действительно один для всех – независимо от особенностей развития или восприятия.

Фонд Булата Утемуратова продолжает обучать специалистов и передавать знания. В настоящий момент заключены меморандумы с различными центрами, такими как НЦДР (Национальный центр детской реабилитации в Астане), "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу". Кроме того, учителя школ и колледжей, логопеды, сотрудники ПМПК из разных регионов страны проходят бесплатное обучение современным подходам в работе с детьми с РАС.

Фондом инициирована программа Autism Friendly. Цель проекта – создание комфортной и доступной среды для людей с расстройствами аутистического спектра. Обучение по программе уже прошли сотрудники аэропортов в Алматы и Кызылорде, а также сотрудники авиакомпании Air Astana.

"Для нас эта награда – признание того, что тема инклюзии становится всё более важной для общества. Когда мы начинали программу "Аутизм. Мир один для всех", нашей целью было помочь детям с РАС раскрыть свой потенциал и стать частью мира, который принимает и поддерживает. Сегодня мы видим реальные изменения: тысячи семей нашли поддержку, а общество становится более открытым и понимающим. Это вдохновляет нас двигаться дальше", – отметил председатель Попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман.

Признание AmCham в категории "Здравоохранение" подтверждает значимость программы не только для её участников, но и для всей системы здравоохранения Казахстана. Проект Фонда стал примером успешного сотрудничества государства, бизнеса и общества в решении социальных задач.

Это уже вторая награда Фонда от AmCham: в прошлом году организация получила премию в категории "Служение обществу" – за системную благотворительную деятельность и значительный вклад в социальное развитие Казахстана.

Американская торговая палата в Казахстане (AmCham) – ведущая бизнес-ассоциация, представляющая интересы международных и казахстанских компаний из ключевых отраслей экономики. Через адвокацию, экспертные комитеты, политический диалог и системное взаимодействие с правительством Республики Казахстан AmCham способствует развитию конкурентной, прозрачной и привлекательной для инвестиций бизнес-среды.

Партнерский материал