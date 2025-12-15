#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

Книги об истории Театра Сац торжественно передали в Национальную библиотеку РК

передача книг Нацмузею , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:48 Фото: театр имени Н. Сац
В преддверии Дня Независимости РК состоялась торжественная церемония передачи книг об истории Театра Сац в Национальную библиотеку РК, сообщает Zakon.kz.

Значимое культурное событие, объединившее два выдающихся юбилея – 80-летие Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац и 115-летие Национальной библиотеки Республики Казахстан, прошло 15 декабря.

книги, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:48

Фото: театр имени Н. Сац

В честь этих знаменательных и памятных дат театр Сац передал на вечное хранение в фонды Национальной библиотеки три экземпляра уникальной книги, посвященной своей богатой истории, творческому наследию и пути становления первого профессионального театра для детей в Казахстане.

"Уверены, что эти книги станут частью национального культурного фонда и будут доступны исследователям, читателям и всем, кто интересуется развитием казахстанского театрального искусства", – отметили в театре.

посетители Нацбиблиотеки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:48

Фото: театр имени Н. Сац

В торжественной церемонии приняли участие директор Национальной библиотеки Республики Казахстан Газиза Нургалиева, а также представители легендарного театра:

– заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская,

– народная артистка Казахстана Олька Коржева,

– обладатель ордена "Құрмет", артист Махсат Сахиулы.

Это историческое событие, несомненно, подчеркнуло важность сохранения культурной памяти, поддержки просветительских инициатив и укрепления творческих связей между ведущими культурными институтами страны. Передача книг символизирует преемственность поколений, уважение к истории и стремление к дальнейшему развитию искусства и просвещения.

А главная детская елка ждет юных алматинцев во Дворце школьников.

Айсулу Омарова
