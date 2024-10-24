Казахско-английский словарь презентовали в библиотеке Конгресса США

Помимо этого, в преддверии Дня Республики Казахстан библиотеке Конгресса торжественно передали коллекцию книг, посвященных культуре, истории и литературному наследию нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Книги передал в дар посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев.

В мероприятии также приняли участие президент Международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханулы, бывший посол США в РК Ричард Хогланд, президент мозгового центра Oxus Society Эдвард Лемон и другие эксперты по Центральной Азии.

По мнению Ашикбаева, книги – это мост, который соединяет культуры, несмотря на расстояния.

"Эти произведения представляют собой богатство казахской культуры, истории и литературы. Мы надеемся, что они вдохновят исследователей и читателей, желающих узнать больше о Казахстане и его традициях", – отметил он в своем выступлении.





Фото: gov.kz

Переданная коллекция включает работы известных казахских писателей, а также книги, отражающие обычаи и культурное наследие страны. Подчеркивается, что библиотека Конгресса США, будучи крупнейшей библиотекой в мире, будет хранить эти уникальные материалы, которые станут доступными для исследователей Центральной Азии.



Важной частью церемонии стала презентация первого казахско-английского словаря издательства Oxford, разработанного Международным обществом "Қазақ тілі". По замыслу, словарь не только поможет изучающим казахский язык, но и обеспечит его включение в глобальное лингвистическое сообщество.

23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присудил государственные премии в области литературы и искусства имени Абая.