Генпрокурор принял представителей Американской торговой палаты Казахстана

Генеральный прокурор принял представителей Американской торговой палаты Казахстана и крупных компаний-инвесторов.

23 апреля 2026 года генеральный прокурор Берик Асылов принял директора Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham) Джеффа Эрлиха, а также представителей международной компании Consolidated Contractors Company и ТОО "Комек Машинери Казахстан" с иностранным участием.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы защиты прав инвесторов и развития сотрудничества. Инвесторы отметили практическую эффективность принимаемых мер Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры и выразили благодарность за оказываемую поддержку.

