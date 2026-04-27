Генпрокурор принял представителей Американской торговой палаты Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный прокурор принял представителей Американской торговой палаты Казахстана и крупных компаний-инвесторов.
23 апреля 2026 года генеральный прокурор Берик Асылов принял директора Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham) Джеффа Эрлиха, а также представителей международной компании Consolidated Contractors Company и ТОО "Комек Машинери Казахстан" с иностранным участием.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы защиты прав инвесторов и развития сотрудничества. Инвесторы отметили практическую эффективность принимаемых мер Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры и выразили благодарность за оказываемую поддержку.
Читайте также
