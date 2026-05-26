В Косшы прошло праздничное мероприятие в рамках концепции "Закон и порядок" и программы "Адал азамат"

22 мая 2026 года в 16:00 в Общественном культурно-спортивном комплексе города Косшы было проведено праздничное мероприятие в рамках реализации концепции "Закон и порядок" и программы воспитания "Адал азамат" .

Целью мероприятия стало формирование у молодежи правовой культуры, уважения к закону и профилактика правонарушений. В ходе мероприятия особое внимание было уделено предупреждению буллинга, вымогательства, интернет-мошенничества, наркомании и вандализма.

Фото: пресс-служба акимата Косшы

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие заместитель прокурора Акмолинской области Марат Бақтыбкұлы, чемпион мира и Азии по боксу Акшалов Мерей Толегенович, чемпион мира по джиу-джитсу Әбдіркенов Азим Қапанұлы, известный блогер и волонтер Тимур Спатайұлы, а также мастер спорта Мухит Амантай.

В программе мероприятия были организованы патриотические песни, танцевальные номера, театрализованные постановки и интервью на тему правового воспитания.