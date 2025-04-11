В области Абай обсудили единую воспитательную программу "Адал Азамат"

В Педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова Семея в рамках реализации единой воспитательной программы "Адал азамат" прошла MEETUP-встреча с акимом области Бериком Уали.

В мероприятии приняли участие председатель областного маслихата, ветераны отрасли образования, руководители вузов, представители организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, студенты.

Фото: акимат области Абай

Выступая на открытии встречи, аким области отметил важность единой воспитательной программы "Адал азамат" для воспитания молодого поколения.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая "Адал Қазақстан – Адал азамат", отметил важность концепции "Адал азамат", опираясь на наследие Абая. Слова президента о том, что образование и воспитание должны всегда идти рука об руку, чтобы вырастить передовое поколение, должны стать общим принципом для всех представителей сферы образования. Только когда содержание передаваемого потомству образования и направление воспитания сходятся в одном русле, мы можем сформировать сознательную и взвешенную личность. Верность была самым благородным качеством человека в любое время. Поэтому мы должны не только передавать молодым поколениям знания, но и прививать им разум, добро. На этом пути самая большая ответственность, конечно же, лежит на педагогах и профессионалах образования", – сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

На совещании аким области остановился на проектах, реализуемых в сфере образования региона, и отметил, что по поручению президента выделены средства на завершение строительства Дворца школьников в Семее. В целях поддержки молодежных инициатив региона будет создано управление по делам молодежи.

Во встрече приняли участие и выступили с докладами Герой Труда Казахстана, учитель-ветеран Алма Шукижанова, директор Педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова Шагангуль Жанаева, председатель областного Совета ветеранов работников образования Мадениет Ахметова, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам университета Алихана Бокейхана Айрат Базенов, победитель республиканского конкурса "Лучший педагог дошкольной организации" Ирина Бочарова, победитель конкурса "100 лучших студентов Республики Казахстан" Шокан Баймулаев.

Фото: акимат области Абай

В части встречи, которая проходила в формате вопросов и ответов, участники смогли задать акиму области интересующие их вопросы, поделиться своими предложениями.

Глава региона подробно остановился на проектах, которые будут реализованы, и поделился планами относительно развития сел, благоустройства, хода программы "Таза Қазақстан" и строительства социальных объектов. Перед встречей глава региона посетил кабинеты учебного заведения, которое имеет 120-летнюю историю.

Напомним, здесь обучались такие известные личности, как Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймауытов, Каныш Сатбаев, Алькей Маргулан. Берик Уали ознакомился с работой музея и библиотеки. В рамках встречи аким области посетил выставку, организованную по проектам "Шабыт", "Smart bala", "Детская библиотека" "Қамқор", "Еңбегі адал – жас өрен", "Ұшқыр ой алаңы".