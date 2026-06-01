Город счастливых улыбок: как Алматы отметил День защиты детей – фоторепортаж

1 июня Алматы зазвучал детским смехом, счастливыми голосами и искренней радостью. В Международный день защиты детей город превратился в территорию волшебства, где главным языком общения стали улыбки, а главным законом – счастье. Как проходит праздник детства в Алматы, в материале Zakon.kz.

С самого утра улицы, скверы и парки наполнились яркими красками. Воздушные шары взмывали в небо разноцветными облаками, мыльные пузыри переливались на солнце, словно крошечные радужные планеты, а детские рисунки превращают городские дорожки в настоящие галереи под открытым небом.

Мы оказались в самом центре праздничной атмосферы, где каждый уголок города рассказывал свою маленькую сказку.

Здесь малыши увлеченно участвуют в конкурсах, рядом звучит музыка, а чуть дальше раздается звонкий смех ребят, покоряющих новые игровые площадки. Казалось, что сам Алматы сегодня улыбается вместе со своими юными жителями.

"Мы с детьми с нетерпением ждали БАЛАFEST. Каждый год здесь появляются новые интерактивные площадки, поэтому всегда интересно проходить все станции. На фестивале царит праздничная атмосфера, много развивающих и увлекательных локаций. Волонтеры очень отзывчивые и доброжелательные. Особенно радует, что, пока дети участвуют в активностях, для родителей предусмотрены комфортные зоны отдыха в теньке", – делится эмоциями мама двоих детей Маржан.

Но за этим красочным карнавалом эмоций скрывается гораздо более глубокий смысл. Международный день защиты детей – это далеко не праздник воздушных шаров и сладкой ваты. Это день, который напоминает взрослым о самом важном: детство должно быть надежной гаванью, где нет места страхам, равнодушию и одиночеству. Это пристань, где еще несформированный организм пережидает все штормы жизни и постепенно крепнет. Это время задуматься, достаточно ли мы делаем для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым, защищенным и услышанным.

Минутка истории

История этого праздника началась чуть больше века назад. В 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, мировое сообщество впервые заговорило о необходимости особой заботы о подрастающем поколении. Тогда была заложена идея создания дня, который станет символом защиты детства.

Спустя четверть века, 1 июня 1950 года, праздник впервые отметили сразу в 51 стране мира. Люди выходили на улицы, организовывали концерты, шествия и игровые программы, объединенные одной важной целью – привлечь внимание к проблемам детей и напомнить обществу об ответственности за их будущее.

Позже инициативу поддержала Организация Объединенных Наций, включив вопросы защиты прав ребенка в число важнейших международных приоритетов. С тех пор День защиты детей стал символом заботы о будущем человечества.

Фестиваль БАЛАFEST-2026

В этом году Алматы встретил праздник масштабным фестивалем "БАЛАFEST-2026", который стал настоящей вселенной открытий для юных гостей. Каждый ребенок получил Bala QR – это персональный маршрутный паспорт, открывающий двери в мир приключений. Подробнее о работе феста рассказали волонтеры:

"На фестивале детей ждет настоящее приключение с множеством игр и активностей. Все начинается с регистрации на кассе, где каждому участнику бесплатно выдают маршрутный паспорт. В нем отмечены станции, которые нужно пройти. За успешное выполнение заданий дети зарабатывают специальные коинсы. Чтобы каждому было интересно и комфортно, все активности разделены по возрастным категориям. Также на сцене выступают творческие коллективы, так что каждый участник сможет найти задания по душе и провести время весело и с пользой", – рассказывает волонтер.

Особый интерес вызвали площадки робототехники, научных экспериментов и digital-art. Здесь детское любопытство вспыхивает ярче любых праздничных огней. Большая толпа окружила и роботов-собак, которые дружелюбно подают лапу всем желающим.

Не меньше эмоций подарили спортивные активности, интерактивные зоны, фотоплощадки и большая концертная программа.

"Моему сыну всего три года, и я переживала, что ему будет не очень интересно, а программа окажется больше рассчитана на детей постарше. Но мои опасения не оправдались. Локаций здесь так много, что каждый ребенок найдет занятие по душе. Мы уже прошли три станции и сейчас отправляемся на мастер-класс по рукоделию. Посмотрим, насколько это впечатлит нас, вообще мы не очень усидчивые", – делится впечатлениями Алена.

И все же главная ценность праздника – не в концертах и развлечениях. Она в напоминании о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Право мечтать, учиться, развиваться и расти в атмосфере любви и безопасности.

Ведь дети – это не пафосное высказывание о том, что они будущее страны. Они ее сегодняшний день, ее чистый взгляд, ее надежда и вдохновение. И пока в городе звучит детский смех, пока в глазах ребят горит искренний интерес к миру, у общества есть самый важный ориентир – забота о тех, кому предстоит строить завтрашний день.

Пусть Международный день защиты детей останется в памяти малышей ярким праздником, наполненным чудесами и открытиями. А для взрослых станет важным напоминанием: детство – это роза в хрустальной колбе, которая нуждается не только в восхищении, но и в ежедневной заботе, внимании и, самое главное, в защите.