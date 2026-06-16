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В Алматы пройдет первый региональный саммит по устойчивому туризму

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:45 Фото: freepik
Первый ежегодный в истории Центральной Азии (ЦА) саммит Central Asia Sustainable Tourism Annual Summit – CASTAS'26, посвященный устойчивому туризму в странах региона, состоится 17 июня 2026 года в Казахстане.

В современном мире туризм является мощным стимулом развития экономики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2025 году совокупный вклад от туризма в мировой ВВП достиг 10 трлн евро, что составляет 10,3% мировой экономики. За прошлый год страны ЦА посетили более 238 миллионов иностранных туристов, а общий турпоток с 2023 года вырос на 37%. Такие показатели формируют новые задачи, а также способы их решения.

В CASTAS'26 примут участие порядка 150 делегатов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана и признанные международные эксперты. Саммит поддержали 14 университетов из всех стран региона.

Основными темами обсуждения саммита станут:

  • Актуальные вызовы и решения на текущем этапе развития устойчивого туризма в странах Центральной Азии;
  • Разбор реальных кейсов по развитию туризма стран региона и мира;
  • Анонс Central Asia Tourism Investment Forum 2026 (CATIF’26) – уникальной ежегодной инвестиционной платформы для проектов в сфере устойчивого туризма.

В рамках мероприятия будут выбраны финалисты конкурса на логотип Фонда среди студентов университетов региона и открыт конкурс микрогрантов на сумму 50 000 USD.

Мероприятие будет также транслироваться в онлайн-формате, к нему смогут присоединиться более 3000 участников. Подключиться к трансляции можно будет на канале STDFoundation по ссылке.

Саммит принимает всесезонный горный курорт Oi-Qaragai. Сбор гостей в 09:00, начало мероприятия в 09:30. Вход только по приглашениям. Трансляция публичная.

Организатор саммита: Sustainable Tourism Development Foundation (STDF).

Спонсор: IGM Advisers Group.

Стратегический партнер: Qazaq National Parks (QNP).

Официальный партнер: Oi-Qaragai.

Партнеры: Visit Almaty (Управление туризма города Алматы), Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Kazakhstan Tourism Development, Национальный парк Иле-Алатау, Институт устойчивого развития (SKRI), Казахстанская ассоциация туризма (КТА), KAGIR, Британская торговая палата в Казахстане, CCI France Kazakhstan, Австрийская торговая палата (Advantage Austria) в Казахстане, DDA креативное агентство, XYZ венчурная студия, Artyushenko & Partners юридическая фирма.

Информационные партнеры: Zakon.kz, "Деловой Казахстан", "Ветер странствий", BES.media, Aifstan.info.

Официальная страница Саммита

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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