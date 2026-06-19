Первый саммит по устойчивому туризму в Центральной Азии собрал около 150 участников из пяти стран региона

В Алматы на территории горного курорта Oi-Qaragai состоялся Первый ежегодный саммит по устойчивому туризму в странах Центральной Азии – Central Asian Sustainable Tourism Annual Summit 2026 (CASTAS’26).

Мероприятие объединило около 150 представителей туристической отрасли, госорганов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Организатор саммита – некоммерческий фонд Sustainable Tourism Development Foundation (STDF).

Туризм – один из драйверов современного экономического развития. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад отрасли в мировую экономику в 2025 году достиг 10 трлн евро, или 10,3% мирового ВВП. В 2025 году страны региона Центральной Азии посетили более 238 миллионов иностранных туристов, а общий туристический поток с 2023 года вырос на 37%. Это создает новые возможности для отрасли, ставя перед государством и бизнесом задачи по развитию туристических направлений и сохранению биоэкосистем региона.

Саммит открыл генеральный директор STDF Максим Гандрабура. С обращениями также выступили заместитель руководителя Управления туризма г. Алматы (Visit Almaty) Акмарал Ещанова, руководитель PR-службы курорта Oi-Qaragai Максим Козлов, директор Казахстанской Туристской Ассоциации Рашида Шайкенова.

Участники саммита обсудили вызовы и перспективы развития туристической отрасли в Центральной Азии, международный опыт создания устойчивых туристических экосистем, финансирование проектов в сфере туризма, вопросы устойчивого развития национальных парков.

Программа "Горизонт- 2026-2030", разработанная Qazaq National Parks в партнерстве с Институтом устойчивого Казахстана (SKRI), нацелена на развитие экологически ориентированного туризма, контроль турпотоков и экопросвещение.

"Проект поддержит сохранение окружающей среды региона, важное как с точки зрения экологии, так и туристической привлекательности", – отметил генеральный директор Qazaq National Parks Александр Гужавин.

Генеральный директор Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Рэнди Дюрбанд отметил важность правильных стандартов, системы мониторинга и верификации туристических объектов.

Директор Института устойчивого развития (SKRI) и ассоциированный профессор кафедры устойчивого развития в NARXOZ Брендан Дюпри подчеркнул значимость интеграции интересов общества в систему устойчивого развития туризма.

Управляющий Партнер IGM Advisers Central Asia Татьяна Алексеева представила результаты анализа тенденций в туризме за последние 30 лет в странах Центральной Азии с показателями текущего этапа развития устойчивого туризма и прогнозами на будущее. Отчет будет опубликован на сайте фонда stdfoundation.org и станет отправной точкой по мониторингу изменений.

"Центральная Азия может стать эталоном по развитию устойчивого туризма. Особенности региона, трансграничный характер въездного туризма создают огромный потенциал. Это поможет развивать экономику и сохранить экологический баланс и биоразнообразие", – отметил Максим Гандрабура.

Основатель продюсерского центра "Иммерсив Ивентс" Анна Шелепова поделилась опытом создания новых цифровых продуктов в туристической индустрии и отметила интерес туристов к разнообразию турпродукта.

В рамках мероприятия было объявлено о скором запуске конкурса микро-грантов в сфере устойчивого туризма с общим фондом 50 тысяч долларов США. Цель программы – поддержка локальных инициатив по устойчивому развитию туристических территорий Центральной Азии.

Также организаторы анонсировали проведение первого Central Asia Tourism Investment Forum (CATIF’26) – новой инвестиционной платформы для проектов по развитию устойчивого туризма. Форум пройдет осенью 2026 года и станет площадкой для взаимодействия инвесторов, туристического бизнеса и государственных институтов развития.

Спонсор мероприятия – консалтинговая компания IGM Advisers Group. Стратегический партнер – Qazaq National Parks (QNP). Официальный партнер – горный курорт Oi-Qaragai.

Партнерский материал