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Пресс-релизы

В Атырау пройдет аукцион по продаже почти 80 тонн отработанного масла

масла, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:39 Фото: Zakon.kz
Объявление о приеме заявок для потенциальных участников аукциона KPI по английскому методу по реализации отработанных масел.

Настоящим ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (далее – KPI) уведомляет бизнес-сообщество (отечественные предприятия и/или юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации отработанных масел в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан) о проведении аукциона по английскому методу по реализации отработанных масел.

Местонахождение отработанных масел – Карабатан, территория СЭЗ НИНТ, завод по производству полипропилена KPI Inc. (Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295)

Приблизительный объем – объем для реализации отработанных масел (лоты):

  • Лот № 1 турбинное масло – 69 тонн.
  • Лот № 2 гидравлическое масло – 12 тонн.

Самовывоз с территории завода KPI Inc. (Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295) в течение 10 рабочих дней.

Место проведения аукциона – г. Атырау, ул. Адмирала Льва Владимирского, 26в, конференц-зал (2 этаж).

Способ проведения аукциона – по английскому методу.

Дата и время начала аукциона – 07.08.2026 г. в 14.00 по времени г. Атырау.

Начальная стоимость Лот № 1 (турбинное масло) – 68,33 тенге за 1 килограмм.

Начальная стоимость Лот № 2 (гидравлическое масло) – 51,67 тенге за 1 килограмм.

Срок начала предоставления заявок на участие в аукционе – 20.07.2026 г.

Срок окончания приема заявок на участие в аукционе – 03.08.2026 г. в 17:00 по времени г. Атырау.

Сроки вывоза отработанных масел – в течение 10 дней после мобилизации (согласно условиям договора) и оплаты аванса.

Место реализации отработанных масел – Карабатан, территория СЭЗ НИНТ, завод по производству полипропилена KPI Inc. (Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295).

Условия реализации отработанных масел – все расходы по покупке отработанных масел, сбору, вывозу, погрузке, разгрузке, хранению, транспортные расходы, суммы страховых платежей (при необходимости) и другие расходы несет покупатель отработанных масел.

Дата, время и порядок ознакомления с реализуемым отработанными маслами – до завершения срока окончания приема заявок на участие в аукционе (по согласованию).

Условия оплаты – предоплата 100% за вывозимый объем отработанных масел.

Срок заключения договора купли-продажи с участником аукциона, признанным победителем – в течение 3-х рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Принцип определения победителя – наибольшая цена от участников по результатам торгов, заявки которых не были отклонены.

Квалификационные требования к потенциальным покупателям, а также перечень необходимых документов размещены по следующей ссылке: Перейти к требованиям.

Партнерский материал

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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