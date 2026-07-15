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Пресс-релизы

Берик Асылов рассказал, как в школах продвигают принцип "Закон и Порядок"

Фото: ГП РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:33 Фото: ГП РК
Генеральный прокурор обсудил с ветеранами органов прокуратуры реализацию принципа "Закон и Порядок" и вопросы воспитания молодежи. Об этом 15 июля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Торжественная встреча объединила поколения прокуроров для обсуждения дальнейшего продвижения идеологемы "Закон и Порядок", укрепления законности, патриотического воспитания молодежи и сохранения преемственности поколений.

Открывая мероприятие, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что органы прокуратуры последовательно реализуют курс главы государства на построение справедливого Казахстана, где верховенство закона, защита прав граждан, развитие общественного диалога и принцип "Закон и Порядок" являются ключевыми ориентирами государственной политики.

Он подчеркнул, что эти ценности закреплены в новой Конституции и определены президентом как основа устойчивого развития государства и укрепления доверия граждан.

Фото: ГП РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:33

Фото: ГП РК

Особое внимание было уделено реализации стратегических задач, поставленных главой государства перед органами прокуратуры. На сегодняшний день государству возвращено 1,3 трлн тенге незаконно выведенных активов.

За счет этих средств уже завершено строительство 350 социальных объектов, в том числе 179 объектов водоснабжения, 159 учреждений здравоохранения, 6 объектов образования, три спортивных сооружения, два объекта инженерной инфраструктуры и один транспортный объект.

"Каждый тенге, вернувшийся в казну, это восстановленная справедливость, которую ощущают конкретные люди: дети, получающие образование в новых школах, семьи, живущие в безопасных и комфортных условиях", – подчеркнул Берик Асылов.
Фото: ГП РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:33

Фото: ГП РК

Одновременно прокуроры сопровождают более 3 тысяч инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, рабочих мест и точек экономического роста. Только в этом году при их координации запущено 42 новых производства с созданием порядка 3 тысяч рабочих мест.

Говоря о формировании правовой культуры, глава надзорного ведомства отметил важную роль ветеранов органов прокуратуры в воспитании подрастающего поколения и продвижении идеологемы "Закон и Порядок".

По инициативе прокуратуры и при поддержке главы государства в школах и колледжах внедрен предмет "Закон и Порядок". Пилотный проект, реализованный в ряде средних учебных заведений Талгарского района с охватом более 8 тысяч школьников при участии ветеранов прокуратуры и полиции, показал снижение подростковой преступности (с 7 до 0) и административных правонарушений (со 135 до 89) в этих школах.

Сегодня по всей стране уже 317 ветеранов правоохранительных и специальных органов проводят встречи и лекции с молодежью, разъясняя указанный принцип, в т.ч. принципы "Адал азамат" и "Таза Қазақстан", формируя уважение к Конституции, закону и патриотическим ценностям.

Берик Асылов напомнил слова главы государства о том, что патриотизм – это, конечно, любовь к Родине, но еще и гражданская ответственность и стремление быть полезным своей стране. Обращаясь к ветеранам, генеральный прокурор призвал их и далее активно участвовать в наставничестве и правовом просвещении законности и порядка, а также предложил создать при генеральной прокуратуре постоянную площадку для обсуждения вопросов укрепления законности и воспитания молодого поколения.

Фото: ГП РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:33

Фото: ГП РК

Завершая встречу, Берик Асылов поздравил ветеранов с прошедшим 13 июля Днем ветеранов органов прокуратуры – датой, которую ветеранское сообщество определило днем празднования бывших работников прокуратуры, вышедших на заслуженный отдых, поблагодарив их за многолетнюю безупречную службу закону и неоценимый вклад в развитие правовой системы страны.

В торжественной обстановке им были вручены ведомственные награды генерального прокурора, а также медали Республиканского союза общественных объединений ветеранов органов прокуратуры.

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Канат Болысбек
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