В Алматы обсудят роль ESG в снижении производственного травматизма и страховых рисков

Эксперты, представители бизнеса, финансового сектора и государственных органов обсудят, как ESG-инструменты помогают снижать производственный травматизм и повышать устойчивость бизнеса, сообщает Zakon.kz.

11 августа в Алматы состоится форум "ESG, безопасность работников и снижение страховых рисков". Организаторами мероприятия выступили АО "КСЖ "BCC Life" и Национальная конфедерация работодателей РК "PARYZ".

Форум объединит представителей государственных органов, промышленного бизнеса, финансового сектора, международных организаций и экспертов. Участники обсудят практические решения в области охраны труда, устойчивого развития и управления страховыми рисками.

"Сегодня вопросы безопасности труда выходят далеко за рамки соблюдения обязательных требований. Для работодателей это вопрос устойчивости бизнеса, сохранения человеческого капитала и повышения конкурентоспособности предприятий. Современные подходы к корпоративному управлению, развитию культуры безопасности и управлению рисками должны стать частью стратегического развития компаний. Форум объединит работодателей, представителей государства, финансового сектора и экспертного сообщества для открытого диалога и выработки практических решений, которые будут способствовать снижению производственного травматизма и развитию ответственного бизнеса в Казахстане". Председатель президиума Национальной конфедерации работодателей РК "PARYZ" Жумабек Жаныкулов

Безопасность работников прямо влияет на здоровье сотрудников, непрерывность производства, финансовые результаты и отношения с инвесторами, банками, страховыми организациями и регуляторами. Поэтому компании все чаще рассматривают охрану труда как важную составляющую ESG-стратегии.

"Безопасность работников сегодня является не только социальной ответственностью работодателя, но и важным элементом устойчивого развития бизнеса. ESG-подходы позволяют выстроить системную работу по управлению производственными рисками, объединяя вопросы корпоративного управления, профилактики травматизма, страховой защиты и долгосрочной устойчивости компаний. Форум станет площадкой для профессионального диалога между государством, бизнесом и финансовым сектором по поиску эффективных практических решений". Председатель Правления АО "КСЖ "BCC Life" Гульжан Джаксымбетова

Участники форума изучат новые подходы к снижению производственных рисков, страховые механизмы, ESG-данные и требования финансового сектора к раскрытию информации. Спикеры уделят особое внимание интеграции охраны труда в ESG-повестку и профилактике производственного травматизма.

Отдельное внимание уделят вопросам интеграции охраны труда и промышленной безопасности в ESG-повестку компаний, применению управленческих показателей для профилактики производственного травматизма и роли страхования в формировании эффективной системы управления рисками.

Программа включает три тематические сессии и панельную дискуссию: "Может ли ESG стать реальным инструментом снижения травматизма и страховых рисков в промышленности Казахстана?". Организаторы пригласили представителей АРРФР, IFC, ЕБРР, Банка ЦентрКредит, KASE, международных консалтинговых компаний и отраслевых объединений.

Форум заинтересует руководителей промышленных, добывающих, энергетических, строительных, транспортных и инфраструктурных компаний, а также специалистов по охране труда, ESG, рискам, HR и страхованию. Участники ознакомятся с актуальными регуляторными требованиями и международными практиками для укрепления устойчивости бизнеса.

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