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Пресс-релизы

Полиция нового поколения: сотрудники Алматы осваивают технологии искусственного интеллекта

полиция Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:14 Фото: ДП Алматы
Для руководящего и личного состава Департамента полиции (ДП) Алматы провели двухдневный семинар-тренинг по изучению современных технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Обучение организовано Центром поддержки цифрового правительства на базе Казахстанского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева.

Как рассказали в пресс-службе департамента, участники курса познакомились с основами искусственного интеллекта, современными технологиями и основными направлениями их развития, а также рассмотрели возможности применения ИИ в деятельности государственных органов и правоохранительной сфере.

Особое внимание было уделено практической составляющей. В ходе занятий сотрудники изучили современные инструменты искусственного интеллекта и возможности их использования при решении служебных, аналитических и управленческих задач. Участники разбирали практические и тактические кейсы, моделировали различные рабочие ситуации, задавали вопросы экспертам и непосредственно отрабатывали полученные знания.

"Сегодня искусственный интеллект становится не просто современной технологией, а эффективным инструментом, который способен существенно изменить подходы к организации служебной деятельности. Для полиции это прежде всего возможность быстрее анализировать большие объемы информации, повышать качество управленческих решений и оптимизировать рабочие процессы. Поэтому наша задача – не просто познакомить сотрудников с возможностями ИИ, а научить применять эти технологии грамотно, ответственно и с учетом специфики ОВД", – отметил начальник Департамента полиции города Алматы, генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов.

Отдельный блок обучения был посвящен вопросам практического применения искусственного интеллекта для решения аналитических и управленческих задач. Рассмотрены возможности автоматизации отдельных процессов, подготовки и анализа информации, работы с данными и поиска эффективных решений в различных служебных ситуациях.

"Проведение такого обучения становится новым этапом в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел, поскольку цифровые компетенции и умение эффективно использовать современные технологии постепенно становятся частью повседневной служебной деятельности", – отмечают в полиции.

По итогам двухдневного курса участникам были вручили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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