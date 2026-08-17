Полиция Алматы напомнила о важном запрете, который касается каждого

Сегодня, 17 августа 2026 года, жителям и гостям Алматы полиция напомнила про важный запрет. Речь – о ношении одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы городского департамента полиции (ДП) в Instagram:

"Полиция Алматы проводит разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства о ношении одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах. Согласно ст. 434-3 ("Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица") КоАП РК, ношение такой одежды является административным правонарушением".

Исключения, как отметили стражи порялка, предусмотрены для медицинских целей, определенных погодных условий, исполнения служебных и трудовых обязанностей, а также участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и других установленных законом случаях.

"Важно понимать, что речь идет не о внешнем виде человека, а исключительно о требованиях общественной безопасности. Закон предусматривает конкретные случаи, когда лицо может быть закрыто – например, при медицинских показаниях, определенных погодных условиях или при исполнении служебных обязанностей. Во всех остальных случаях гражданам необходимо учитывать требования законодательства. Наша задача – прежде всего разъяснить эти нормы и предупредить возможные нарушения", – отметил Жандос Кавлиев.

Как говорится в ст. 434-3 КоАП РК, нарушение требований законодательства РК о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов РК, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, целях гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях, влечет предупреждение. Если же нарушение повторится в течение года после наложения административного взыскания, то это уже влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 года).

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