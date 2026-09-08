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Пресс-релизы

Высокий технический уровень организации выборов депутатов Курултая отметили наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ

встреча в ЦИК РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 15:57 Фото: ЦИК
Центральная избирательная комиссия во главе с председателем Нурланом Абдировым провела заключительную встречу с членами Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Курултая Казахстана под руководством Винсента Пикета.

Нурлан Абдиров поблагодарил участников за принятое приглашение.

"Главная задача ЦИК РК – добиться высокого уровня организации дня голосования. Основным требованием к избирательным комиссиям было обеспечение максимальной прозрачности и объективности процедур голосования. Мы удовлетворены позитивной оценкой организации избирательного процесса, данной как вашей Миссией, так и всеми другими международными миссиями и нашими коллегами из центральных избирательных органов других стран", – отметил он.

Председатель Центральной избирательной комиссии обратил внимание на ряд моментов. В частности, он высказал замечание о том, что Курултай – это новый политический институт, поэтому прошедшие выборы не могут являться "внеочередными парламентскими", как указано в документах Миссии, и считаться проведенными раньше установленного срока. Кроме того, было отмечено, что дата подписания президентом Казахстана указа о проведении выборов стала завершающим юридическим этапом открытого конституционного процесса, начатого почти за год до дня голосования. Он напомнил о том, что переход к однопалатному Парламенту глава государства впервые предложил еще 8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана. С этого момента была организована системная работа по реализации данной инициативы.

Рассказал председатель ЦИК и о значительной работе по обучению участников избирательного процесса. Так, было проведено 7 567 семинаров с охватом 71 270 членов избирательных комиссий. Также были организованы специальные обучающие семинары для представителей политических партий, средств массовой информации, общественных организаций. Всего проведено 1 131 мероприятие, в которых приняло участие 23 323 человека.

В ходе встречи также было уделено внимание информационно-разъяснительной кампании, объединившей традиционные и современные каналы коммуникации. Остановился Нурлан Абдиров и на вопросах обеспечения защиты персональных данных, доступности участков для лиц с инвалидностью и создания необходимых условий для работы наблюдателей.

"Для ЦИК институт наблюдения – это не формальность, а важнейший элемент открытого и прозрачного избирательного процесса. Все заявления на аккредитацию были удовлетворены. За весь период избирательной кампании не было ни одного случая отказа в аккредитации общественного объединения или некоммерческой организации, равно как и отзыва ранее выданных свидетельств об аккредитации. В день голосования на избирательных участках соблюдались все установленные законодательством избирательные процедуры. Ни одного акта о процедурных нарушениях участковых избирательных комиссий со стороны наблюдателей не было составлено. Официальных жалоб и обращений от наблюдателей и журналистов также не поступало. В день голосования за соблюдением избирательных процедур наблюдали более 51 000 национальных наблюдателей, 7 003 доверенных лица политических партий, выдвинувших партийные списки. В наблюдении также приняли участие 777 международных наблюдателей от 42 иностранных государств и 13 международных организаций", – подчеркнул Нурлан Абдиров.

В свою очередь Винсент Пикет выразил казахстанской стороне признательность за условия, созданные для работы наблюдателей, открытость и постоянную готовность предоставить необходимую для наблюдателей информацию как на центральном, так и на региональном уровнях.

"В Предварительном заявлении Миссии БДИПЧ ОБСЕ мы признаем, что работа, проделанная Центральной избирательной комиссией, была эффективной и выполнена на высоком техническом уровне. Мы отмечаем методичный подход, который вы применяли при подготовке региональных и местных избирательных участков, а также участковых и территориальных избирательных комиссий. Мы понимаем, сколько усилий было вложено в каскадное обучение 70 тысяч сотрудников избирательных комиссий по всей стране, и также понимаем, сколько усилий было вложено в информирование избирателей. Надеюсь, что после опубликования Итогового отчета Миссии у вас будет возможность изучить содержащиеся в нем рекомендации и заключения", – отметил Винсент Пикет.

В предварительном отчете БДИПЧ ОБСЕ также отмечается, что избирательная кампания в целом проходила спокойно и организованно, набирая интенсивность по мере приближения дня выборов. Избирательные комиссии всех уровней профессионально осуществляли техническую подготовку к выборам, соблюдали установленные законом сроки и пользовались доверием участвующих в выборах партий. Центральная избирательная комиссия проводила регулярные открытые заседания, на которых присутствовали представители заинтересованных сторон и СМИ.

По итогам встречи Нурлан Абдиров заверил собеседников в том, что Итоговый отчет Миссии наблюдателей является важным документом. Все рекомендации и заключения, обозначенные в нем, будут внимательно изучаться и обсуждаться, в том числе на заседаниях Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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