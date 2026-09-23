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Пресс-релизы

K26: от хайпа ИИ до прибыли

форум, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:43 Фото: Kazakhstan Growth Forum'26
Ключевым лейтмотивом Kazakhstan Growth Forum'26 (K26), прошедшего 16 сентября, стал разрыв между экспериментами с искусственным интеллектом и его реальным влиянием на экономику, сообщает Zakon.kz.

Более 400 опытных бизнесменов, глобальных аналитиков, влиятельных топ-менеджеров собралось в The Ritz-Carlton Almaty, чтобы сообща совершить прорыв – сначала в головах, а затем на деле.

Вызов для всех

Задача на самом деле носит мировой масштаб. Как отметил на К26 аналитик Gartner Аруп Рой, объем глобальных инвестиций в ИИ в 2025 году достиг 1,8 трлн долларов (сравнимо с ВВП Австралии), а к 2029 году прогнозируется 4,7 трлн долларов. При этом 80% CEO понимают, что ИИ кардинально трансформирует их отрасли, но лишь 29% считают свои компании готовыми к конкуренции.

Примерно то же самое и в Казахстане – бизнес внедряет инновации крайне медленно. По словам председателя KGF Ельдара Абдразакова, лишь единицы компаний пересмотрели свои стратегии до 2030 года с учетом фактора Authentic AI. Спикер призвал уделять особое внимание бизнес-контексту в системных промптах и строить внутренние алгоритмические экосистемы вместо того, чтобы целиком полагаться на сторонние языковые модели.

форум, Казахстан, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:43

Фото: Kazakhstan Growth Forum'26

Анализ лидеров

Презентованный на К26 рейтинг Centras 500 (500 крупнейших компаний Казахстана смотрите здесь) обратил внимание на парадокс: за рекордными показателями отраслей стоят единичные игроки. Топ-20 компаний формируют 54% всей выручки рейтинга, топ-10 – 41%. Возникает вопрос: кто же те лидеры, которые показывают наилучшие результаты? Ответ кроется в рейтинге топ-1000 C-Level руководителей, который команда KGF опять же представила на форуме. Рейтинг представляет собой расширенную оценку профессионалов по пяти показателям: знания, управленческая роль, предпринимательский дух, лидерство и эффективность. Ознакомиться с управленческой элитой можно здесь.

Еще один взгляд исследований Centras Group на отечественную бизнес-среду – платформа экспертной оценки рынка VоE (Voice of Experts), которая дополняет клиентскую аналитику и финансовый ренкинг C500. На К26 авторы исследования через кейсы объяснили, почему в Казахстане создать потребительский продукт с высокой частотой покупок вне периметра экосистем практически невозможно. А также разницу между продуктом и доверием к бренду как активами.

Kazakhstan Growth Forum'26, форум, Казахстан, ИИ, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:43

Фото: Kazakhstan Growth Forum'26

Так как же стать чемпионом?

Именно этот вопрос звучал рефреном на протяжении всего форума. Ответ в том, что чемпион не думает только о своем собственном успехе, а создает мультипликативный эффект. Например, Bank RBK создал платформу Banking as a Service ("Банкинг как сервис"), чтобы партнеры использовали техническую инфраструктуру финансовой компании для запуска собственных финансовых продуктов. "Длинные инвестиции, вера в то, что ты делаешь, – это очень важно не на уровне одной компании, а на уровне страны в целом", – отметила Наталья Акентьева, глава Bank RBK, на К26.

Награды и признание

Кульминацией форума стало вручение ежегодных премий:

  • CEO of the Year:
    • LEADERSHIP – Сауле Жакаева (Citi Bank)
    • EXCELLENCE – Дмитрий Ботанов (Kolesa Group)
    • PERFORMANCE – Тимур Калтаев (RG Brands)
  • Deal of the Year – Kaspi.kz
  • Transformer of the Year – Higgsfield

Партнеры форума

К26 благодарит партнеров, чья экспертиза и поддержка сделали форум по-настоящему институциональной площадкой. В их числе: РБК Банк, Centras Life, Philip Morris Kazakhstan, Kazakhstan Stock Exchange, Smart Solutions, Centras Securities, PwC, Beeline Kazakhstan, Forte Bank, Centras Insurance, Popeyes Kazakhstan, SOS Medical Assistance.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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