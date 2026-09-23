K26: от хайпа ИИ до прибыли
Более 400 опытных бизнесменов, глобальных аналитиков, влиятельных топ-менеджеров собралось в The Ritz-Carlton Almaty, чтобы сообща совершить прорыв – сначала в головах, а затем на деле.
Вызов для всех
Задача на самом деле носит мировой масштаб. Как отметил на К26 аналитик Gartner Аруп Рой, объем глобальных инвестиций в ИИ в 2025 году достиг 1,8 трлн долларов (сравнимо с ВВП Австралии), а к 2029 году прогнозируется 4,7 трлн долларов. При этом 80% CEO понимают, что ИИ кардинально трансформирует их отрасли, но лишь 29% считают свои компании готовыми к конкуренции.
Примерно то же самое и в Казахстане – бизнес внедряет инновации крайне медленно. По словам председателя KGF Ельдара Абдразакова, лишь единицы компаний пересмотрели свои стратегии до 2030 года с учетом фактора Authentic AI. Спикер призвал уделять особое внимание бизнес-контексту в системных промптах и строить внутренние алгоритмические экосистемы вместо того, чтобы целиком полагаться на сторонние языковые модели.
Анализ лидеров
Презентованный на К26 рейтинг Centras 500 (500 крупнейших компаний Казахстана смотрите здесь) обратил внимание на парадокс: за рекордными показателями отраслей стоят единичные игроки. Топ-20 компаний формируют 54% всей выручки рейтинга, топ-10 – 41%. Возникает вопрос: кто же те лидеры, которые показывают наилучшие результаты? Ответ кроется в рейтинге топ-1000 C-Level руководителей, который команда KGF опять же представила на форуме. Рейтинг представляет собой расширенную оценку профессионалов по пяти показателям: знания, управленческая роль, предпринимательский дух, лидерство и эффективность. Ознакомиться с управленческой элитой можно здесь.
Еще один взгляд исследований Centras Group на отечественную бизнес-среду – платформа экспертной оценки рынка VоE (Voice of Experts), которая дополняет клиентскую аналитику и финансовый ренкинг C500. На К26 авторы исследования через кейсы объяснили, почему в Казахстане создать потребительский продукт с высокой частотой покупок вне периметра экосистем практически невозможно. А также разницу между продуктом и доверием к бренду как активами.
Так как же стать чемпионом?
Именно этот вопрос звучал рефреном на протяжении всего форума. Ответ в том, что чемпион не думает только о своем собственном успехе, а создает мультипликативный эффект. Например, Bank RBK создал платформу Banking as a Service ("Банкинг как сервис"), чтобы партнеры использовали техническую инфраструктуру финансовой компании для запуска собственных финансовых продуктов. "Длинные инвестиции, вера в то, что ты делаешь, – это очень важно не на уровне одной компании, а на уровне страны в целом", – отметила Наталья Акентьева, глава Bank RBK, на К26.
Награды и признание
Кульминацией форума стало вручение ежегодных премий:
- CEO of the Year:
- LEADERSHIP – Сауле Жакаева (Citi Bank)
- EXCELLENCE – Дмитрий Ботанов (Kolesa Group)
- PERFORMANCE – Тимур Калтаев (RG Brands)
- Deal of the Year – Kaspi.kz
- Transformer of the Year – Higgsfield
Партнеры форума
К26 благодарит партнеров, чья экспертиза и поддержка сделали форум по-настоящему институциональной площадкой. В их числе: РБК Банк, Centras Life, Philip Morris Kazakhstan, Kazakhstan Stock Exchange, Smart Solutions, Centras Securities, PwC, Beeline Kazakhstan, Forte Bank, Centras Insurance, Popeyes Kazakhstan, SOS Medical Assistance.
Партнерский материал