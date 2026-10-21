"Сам мечтал о наставнике": предприниматель помогает школьнику, который растет без отца

Для Ерасыла Айжүзұлы из села Шалқар Восточно-Казахстанской области жизнь разделилась на до и после IQanat, сообщает Zakon.kz.

Школьник, который растет без отца, раньше не представлял жизнь вне аула, а сегодня учится в школе-пансионате в Боровом с сильной международной программой и спецподготовкой к лучшим вузам. А получить грант в эту школу ему помог предприниматель Дамир Құмарбекұлы, который когда-то сам мечтал о поддержке старшего наставника.

Дамир, соучредитель популярного отечественного бренда одежды, вырос в обычной семье в Алматинской области и уже в 6-7 классе пытался самостоятельно зарабатывать: продавал фишки и асыки, копил на первые покупки. Сначала приобрел коньки, а позже накопил на велосипед.

"В детстве мне хотелось, чтобы рядом был человек, к которому можно обратиться за советом. Кто-то, кто подскажет, как поступить, поделится опытом. Наверное, поэтому я и пришел в IQanat", – рассказывает предприниматель.

Около трех лет назад Дамир стал попечителем IQanat. Он взял опеку над детьми сразу трех районов Восточного Казахстана, помогая сельским школьникам участвовать в Олимпиаде IQanat и получать шанс на качественное образование.

Одним из детей, чью жизнь полностью изменил Дамир, стал Ерасыл. По словам мальчика, он даже не может описать, какую поддержку оказал его семье – маме, которая воспитывала мальчиков одна и старшему брату, который всегда гордился Ерасылом.

Фото: iQanat

Школьник благодаря своим знаниям прошел первый и второй туры Олимпиады IQanat, и даже дошел до финала состязания. Но не вошел в число победителей – ему не хватило нескольких баллов. Тогда Дамир решил лично оплатить обучение мальчика в IQanat High School of Burabay.

"Моя жизнь разделилась на до и после IQanat. Здесь совсем другая среда, намного сильнее, чем в нашем ауле. В нашем селе даже интернет работал плохо. А здесь есть все – вдохновляющие учителя, сложная, но интересная программа, углубленный английский. И все дети стремятся к большим целям. У меня тоже появилась мечта – "отплатить" Дамир-аға. Я мечтаю стать инженером, а однажды построить спортивный комплекс в родном ауле, чтобы у наших земляков было больше возможностей. И если смогу, сам стану попечителем IQanat и помогу таким же сельским ребятам, как я", – делится школьник.

Забавно, что история Дамира и Ерасыла могла и не произойти. Потому что в самом начале – во время I тура Олимпиады – мальчик проспал школьный автобус, который должен был отвезти участников на тестирование. Но, к счастью, добрался сам. Опоздал, но сдал тест.

Теперь такой шанс появился у нового поколения сельских школьников. По всему Казахстану стартовал I тур Олимпиады IQanat-2026. В этом году зарегистрировались более 67 тысяч восьмиклассников из 2700 аулов – рекорд по числу участников за всю историю проекта.

Фото: iQanat

По итогам трех этапов определятся 1000 финалистов. Часть получит гранты на бесплатное обучение в школе-пансионате IQanat, остальные – бесплатную трехлетнюю образовательную поддержку.

Сегодня до 94% выпускников IQanat поступают на гранты в вузы и учатся в 20 странах мира.

Фото: iQanat

IQanat существует благодаря поддержке более 260 казахстанских предпринимателей – попечителей проекта. Благодаря таким неравнодушным людям, как Дамир Құмарбекұлы.

Фото: iQanat

И каждый из попечителей меняет судьбы десятков и сотен детей из аулов по всему Казахстану.

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