Как Казахстан расширяет свой транзитный потенциал по современному Шелковому пути

Сухопутные железнодорожные маршруты в условиях геополитической нестабильности становятся все более привлекательными в сравнении с дорогими и быстрыми авиаперевозками и более дешевыми, но медленными морскими. Мультимодальные перевозки являются быстрорастущим и перспективным направлением.

Поэтому для Казахстана все большее значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяющий Китай, Центральную Азию и Европу.

Казахстан, развивая аналог Великого Шелкового пути, увеличивает пропускную способность транзита и вкладывается в инфраструктуру. Сегодня уже практически завершен крупный инфраструктурный проект по строительству вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 км. Это позволит увеличить пропускную способность на данном направлении в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки). Новая дорога обеспечит бесперебойный экспорт отечественной продукции в направлении Китая и скажется положительно на транзитном потенциале страны.

Как отметил заместитель генерального директора ОЮЛ "СТК "KAZ LOGISTICS" Жаслан Жагпаров, ТМТМ на текущий момент стал для Казахстана наиболее эффективным и приоритетным маршрутом. За счет мультимодальных решений и морских перевозок через порты Актау и Курык он позволяет доставлять грузы в ЕС в среднем за 12-15 дней. Объемы грузовых перевозок растут ежегодно.

По данным АО "НК "ҚТЖ", в 2024 году эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров – это на 15% больше, чем в 2020 году. Объем транзитных грузов также ежегодно растет, и в прошлом году составил 27,5 млн тонн, что на 33% больше показателя 2020 года. Контейнерный транзит за этот период вырос на 59% и в прошедшем году достиг 1,4 млн контейнеров. Казахстан уже получает доходы от транзита, но ожидается еще более ощутимая выгода.

"Ведь транзитные потоки приносят прямые доходы в виде сборов, пошлин и налогов, а также создают эффект для смежных отраслей: логистики, торговли, сервиса и страхования. Тем не менее, чтобы повысить долю добавленной стоимости, важно развивать также логистические хабы, обрабатывать грузы на территории Казахстана, а не только пропускать через страну", – пояснил эксперт.

До конца текущего года АО "НК "ҚТЖ" планирует ввести в эксплуатацию обводную линию вокруг Алматинского узла Казыбек бек – Жетыген. Новая железнодорожная ветка разгрузит узел на 40% и сократит время доставки грузов. Кроме того, в 2026 году планируется завершение строительства железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал. Всего будет построено и модернизировано порядка 5 тыс. км железнодорожных путей.



"Реализация инфраструктурного проекта Достык – Мойынты служит развитию ТМТМ, как и обводная линия вокруг Алматинского узла Казыбек бек – Жетыген. Линия через Дарбазу и Мактаарал увеличит транспортные связи с Узбекистаном и странами Центральной Азии. Линия Бахты – Аягоз разгрузит перегруженные узлы на границе с Китаем, что также укрепит транзитный потенциал на восточном направлении", – подчеркнул Жаслан Жагпаров.

Сейчас Казахстан создает резервы пропускной способности. Это очень правильное стратегическое решение, потому что грузов на самом деле не становится меньше, а требования к транспортным коридорам со стороны грузовладельцев повышаются, добавил замгендиректора KAZ LOGISTICS. Он подчеркнул, что развитие транзита Китай – Европа – Китай при этом остается базовым и стратегическим направлением. И конечно же, основное внимание будет обращено на этот вид сообщения. В то же время новые пункты генерации и поглощения грузопотоков по пути следования транзитных потоков – это и новые точки роста, и новые дополнительные объемы, и новые перспективы для всей инфраструктуры колеи 1520 мм.

"Наличие современной терминальной сети по всему маршруту обеспечивает стабильность тарифов и предсказуемость логистики. Примером служит терминал в городе Сиань, где формируется более 30% контейнерных поездов в направлении ЕС. Совместно с китайскими партнерами строятся и будут запущены терминалы в Алматы, в порту Актау, на станциях Селятино (Россия), Свислочь (Беларусь) и в Венгрии. Таким образом, терминальной сетью с нашим участием мы охватим весь маршрут Восток – Запад, соответственно, это скажется положительно на транзитном потенциале Казахстана", – говорит эксперт.

Фото: КТЖ

АО "НК "ҚТЖ" оцифровало грузоперевозки. Сегодня грузоотправителям доступно электронное оформление во внутриреспубликанском сообщении. Цифровизация логистики – это не просто тренд, а конкурентное преимущество в условиях глобальной борьбы за транзитные потоки.

"То, что делает сегодня АО "НК "ҚТЖ", выглядит как шаг в правильном направлении, но пока промежуточный. Запуск "Единого цифрового окна" и интеграция с платформами Digital Trade Corridor и Tez Customs – это логичный и давно назревший переход от бумажных, фрагментированных процедур к централизованной системе взаимодействия с клиентами и государственными органами. Главное преимущество таких платформ – это не просто автоматизация ради скорости, а создание сквозной, прозрачной логистической цепочки, в которой все участники – от грузоотправителя до таможни – работают в одном цифровом контуре. Именно такую модель сейчас реализуют ведущие логистические хабы мира. Снижение времени таможенного оформления с нескольких часов до 30 минут – хороший результат, но его нужно воспринимать не как финиш, а как новую точку отсчета", – считает Жаслан Жагпаров.

В марте Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" сообщила, что объем перевозок грузов через морские порты Казахстана и Азербайджана в 2024 году составил 3,3 млн тонн грузов, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. По словам политолога Эдуарда Полетаева, ожидаемая эффективность ТМТМ – до 10 млн тонн грузов в год. Маршрут, несмотря на геополитическую турбулентность, остается весьма перспективным и в целом символизирует укрепление международных торговых связей между Западом и Востоком. Средний коридор сравнивают с Великим Шелковым путем.

"Транзитное время между грузинскими портами Поти и Батуми и Алтынколем за год-два сократилось в 2 раза, с месяца до 2 недель. Это весьма хороший показатель. Сейчас самое главное – на всех коридорах выявлять узкие места и возможности их расширения. Конечно, это требует инвестиций, политической воли и контроля", – сказал Эдуард Полетаев.