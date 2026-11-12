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Пресс-релизы

Открытие международной конференции: новые вызовы и решения в реализации принципа "Закон и Порядок"

мероприятие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:50 Фото: Генеральная прокуратура
Генеральный прокурор Берик Асылов открыл международную научно-практическую конференцию "Конституционный принцип "Закон и Порядок" в современной правовой системе: вызовы, инновации и решения", сообщает Zakon.kz.

С приветственными словами к участникам конференции обратились первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексей Рогов и региональный представитель управления ООН по наркотикам Оливер Штольпе.

Среди участников – представители Совета Безопасности, депутаты Курултая, министр науки и высшего образования, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, президент Академии юстиции Турции, а также представители судебной системы, государственных органов, международных организаций и зарубежных образовательных учреждений, ректоры правоохранительных и иных вузов страны, ведущие ученые-правоведы.

Цель конференции – обмен международным опытом и выработка практических рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, укреплению правопорядка в условиях современных вызовов.

Открывая пленарное заседание, Берик Асылов отметил, что принятие новой Конституции открыло возможности для дальнейшего развития нашей страны, укрепления государственности, защиты прав граждан и совершенствования правовой системы.

Идеология "Закон и Порядок" закреплена в ее преамбуле и основополагающих принципах. Она предполагает не только укрепление законности и обеспечение общественной безопасности со стороны государственных органов, но и повышение правосознания каждого гражданина за соблюдение правопорядка. Органы прокуратуры играют значимую роль в продвижении данной идеологии. Консолидация усилий всех правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов является залогом успеха в этой работе.

Реализация данного принципа обеспечивается последовательным и бескомпромиссным пресечением любых проявлений противоправного поведения, в том числе со стороны должностных лиц. Закон един для всех, а принцип неотвратимости ответственности действует независимо от занимаемой должности и положения в обществе.

Также он отметил, что в недавнем Послании народу Казахстана глава государства обозначил в качестве стратегических задач приоритеты цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. Поэтому мы обязаны делать ставку на современные технологии, аналитические системы и прогнозирование рисков.

На конференции продемонстрированы IT-продукты органов прокуратуры и отечественных компаний. Их внедрение позволило спецпрокурорам в этом году установить местонахождение активов на сумму 20 млн долларов США в иностранных юрисдикциях, значительная часть которых представлена криптовалютой, и обеспечить возмещение причиненного государству ущерба.

Обсуждались механизмы совместной работы, обмена информацией и координации усилий правоохранительных органов разных стран. Развитие этого направления закреплено подписанием Соглашения о взаимопонимании между Академией правоохранительных органов и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

В рамках конференции также подписаны соглашения о сотрудничестве между Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Европейской организацией публичного права (EPLO), а также между Академией и Академией правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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