"Закон и Порядок" является одним из основных принципов Казахстана – Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по реализации конституционного принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК.

"Принцип "Закон и Порядок" является одним из основных принципов нашего государства, закрепленных на высшем конституционном уровне. Как неоднократно подчеркивает президент, настоящий патриот – это прежде всего трудолюбивый, образованный человек, который соблюдает закон, поддерживает порядок, ценит чистоту и бережно относится к природе. Поэтому мы все должны признавать, пропагандировать и продвигать именно такие ценности. Без соблюдения правопорядка невозможно достижение экономических, социальных, политических и иных целей страны", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что принцип "Закон и Порядок" направлен на укрепление законности и общественной безопасности, а межведомственная комиссия призвана обеспечить координацию госорганов в профилактике правонарушений.

Рассмотрен ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии "Закон и Порядок" и меры по профилактике правонарушений.

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Министр внутренних дел РК Ержан Саденов доложил о реализации основных пяти направлений Концепции по продвижению в обществе идеологии "Закон и Порядок".

Первое. Формирование культуры законопослушного поведения и повышение правовой осведомленности. С начала года преступность в Казахстане снизилась на 15%, раскрываемость преступлений увеличилась на 5%, пресечено 13,7 млн административных правонарушений. По новому стандарту оценки рисков бытового насилия проверены 58 тыс. лиц, из них 2 тыс. отнесены к группе риска. Для правового и патриотического воспитания молодежи за школами закреплены 8 тыс. сотрудников полиции, действуют 267 классов "Жас сақшы" и 69 классов "Жас Бүркіт": пресечено уже свыше 1,5 тыс. подростковых преступлений, общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 9%.

Второе. Создание безопасной и благоприятной среды для жизни. В рамках повышения безопасности в общественных местах расширяется система видеонаблюдения. По данным МВД, в стране установлено 1,8 млн камер. Видеонаблюдением охвачено 65 тыс. дворов. В результате раскрыто 13,8 тыс. преступлений и пресечено более 763 тыс. административных правонарушений. Продолжается расширение сети центров оперативного управления в городах и районных центрах.

Третье. Обеспечение открытости органов власти. Полиция расширяет взаимодействие с населением: проводятся встречи с гражданами, участковые инспекторы поддерживают связь с жителями через домовые чаты. Через мобильные приложения поступило 138 тыс. обращений, из них 80 тыс. – с помощью сервиса "Закон и Порядок", доступного в eGov и банковских приложениях.

Четвертое и пятое. Развитие партнерства с гражданским сообществом в вопросах продвижения идеологии закона и порядка, стимулирование гражданской активности. К профилактике правонарушений привлекаются волонтеры и общественные помощники, при содействии которых пресечено 20 тыс. административных правонарушений и раскрыто 300 преступлений. К продвижению идеологии "Закон и Порядок" также подключается бизнес.

В рамках цифровизации системы общественной безопасности продолжается оснащение сотрудников полиции смарт-жетонами, позволяющими оперативно координировать их действия и применять технологии ИИ. В стране функционирует 51 тыс. камер с функцией видеоаналитики, до конца года их число планируется увеличить до 60 тыс. Также ведется подготовка к созданию Национальной системы видеомониторинга.

Внимание уделено вовлечению неправительственных организаций и гражданского сектора в продвижение принципа "Закон и Порядок". Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев отметил, что в данной работе приоритетом является формирование правовой культуры, укрепление принципов законности и противодействие дезинформации.

В стране реализуется порядка 500 социальных проектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, повышение правовой культуры и грамотности населения, формирование уважения к закону и укрепление правопорядка. Совместно с Гражданским альянсом Казахстана создан Республиканский проектный офис по продвижению общенациональных принципов, в том числе принципа "Закон и Порядок": в регионах действуют 20 проектных офисов, оказано около 1 тыс. правовых консультаций для НПО и граждан, к информационно-разъяснительной работе привлечены волонтеры и волонтерские организации.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о повышении правовой грамотности школьников и формировании культуры законопослушного поведения.

В рамках конституционного принципа "Адал азамат", реализуемого по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, в школах введены курсы "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок", "Человек труда", "Основы Конституции", "Личная безопасность", обновлен предмет "Основы права". Формирование правовых норм и навыков безопасного поведения у школьников дополняется работой по формированию здорового психологического климата в школьной среде. За девять месяцев 2026 года центры психологической поддержки оказали помощь почти 17 тыс. детей и 9 тыс. родителей. Для повышения квалификации педагогов-психологов проведено 21 тыс. методических мероприятий. Для профилактики буллинга реализуется программа "ДосболLIKE", подготовлено 14 850 педагогов и проведено 70 обучающих мероприятий.

Заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов сообщил, что в результате усиления мер превенции количество уголовных правонарушений снизилось на 14,6%. В общественных местах преступность сократилась на 22%, на улицах – на 20%. Для защиты граждан от интернет-мошенничества реализуется совместный проект Генпрокуратуры и АО "Казахтелеком" "Антиколл-центр": перехвачено свыше 1,6 млн мошеннических звонков, предотвращено оформление 766 кредитов на 389 млн тенге. Количество фактов мошенничества снизилось на 20%, кибермошенничества – на 22%.

В сфере противодействия наркопреступности Национальный таргетинг-центр выявил четыре нарколаборатории в четырех регионах страны. Изъято около 360 кг синтетических наркотиков. Количество наркопреступлений снизилось на 7,3%.

Для профилактики подростковой преступности реализуются проекты "Саналы ұрпақ" и "Тәлімгер". В 500 школах и колледжах ветераны прокуратуры и полиции выступают наставниками учащихся.

Правовое просвещение ведется через акции "Народный юрист" при участии сетевого издания Zakon.kz и "Правовая аптека". Ежегодно бесплатные юридические консультации получают около 150 тыс. граждан в 250 городах и селах. За весь период реализации проектов помощь получили более 1 млн человек.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр поручил государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий. МВД необходимо обеспечить постоянный мониторинг и координацию работы госорганов.

Также сообщается, что на заседании МВК рассмотрены меры по профилактике правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, вопросы совершенствования медицинской помощи данной категории лиц.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что с начала года количество уголовных правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, снизилось на 2,5% – до 6,9 тыс. фактов. Пресечено свыше 184 тыс. фактов распития алкоголя и появления в общественных местах в состоянии опьянения. К ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере привлечено более 68,7 тыс. человек, судами вынесено 17,5 тыс. запретов на употребление алкоголя. Кроме того, усилен контроль за соблюдением правил реализации алкогольной продукции: с начала года полиция пресекла 9 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. Лицензий лишены 4,5 тыс. предпринимателей, наложено штрафов на общую сумму 932,4 млн тенге. С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 10 подпольных цехов по производству алкоголя. Изъято 67 тыс. литров спиртосодержащей продукции, расследуются 15 уголовных дел.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила меры по совершенствованию медицинской помощи и реабилитации граждан с алкогольной зависимостью. За девять месяцев 2026 года реабилитацию прошли более 3,6 тыс. пациентов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года в рамках Концепции общественной безопасности открыты семь новых центров временной адаптации в регионах, в итоге сеть расширена до 47 центров общей вместимостью более 700 мест. Кроме того, в стране работают свыше 3,5 тыс. школ здоровья при медорганизациях, оказывающих консультативную помощь гражданам по вопросам здорового образа жизни и профилактики факторов риска. Для снижения потребления алкоголя среди молодежи усилена профилактика, включая работу с семьями и раннее выявление факторов риска. Разработан проект Комплексного плана по охране ментального здоровья на 2027-2031 годы, предусматривающий развитие медицинской и социальной реабилитации, раннего выявления зависимости и межведомственного сопровождения пациентов.

Министр финансов Мади Такиев доложил о регулировании алкогольного рынка, совершенствовании акцизной политики и усилении контроля за легальным оборотом продукции. В ходе работы по противодействию незаконному обороту алкоголя за девять месяцев текущего года выявлено 5,6 млн литров нелегальной продукции – в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлены нарушения при оформлении сопроводительных документов и факты подпольного производства алкоголя с поддельными акцизными марками.

По итогам заседания премьер-министр отметил необходимость перехода к комплексной модели профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, а также создания единого межведомственного механизма контроля за лицами, представляющими повышенный риск для общественной и дорожной безопасности. Меры должны быть направлены на предупреждение преступности.

Министерству финансов дан ряд поручений по мониторингу и совершенствованию регулирования алкогольного рынка, в том числе онлайн-торговли. Руководитель правительства поручил ужесточить ответственность для субъектов, систематически нарушающих правила реализации алкоголя.

Министерству здравоохранения поручено усовершенствовать подходы к лечению алкогольной зависимости и принцип медицинского освидетельствования, включая подготовку и допуск фельдшеров районного и сельского звена, обновление лабораторного оборудования.

АФМ совместно с МВД и Минфином – усилить противодействие незаконному производству и обороту суррогатного алкоголя.

МВД – усилить адресную профилактику правонарушений, акиматам – обеспечить развитие сети центров временной адаптации и детоксикации.

Министерству культуры и информации поручено активизировать информационно-разъяснительную работу, направленную на формирование здорового образа жизни, культуры потребления и неприятия чрезмерных норм алкоголя как фактора насилия, семейно-бытовых конфликтов, ДТП и иных правонарушений.

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16 октября 2026 года сообщалось, что Олжас Бектенов провел совещание по цифровизации сферы труда и социальной защиты населения. Внимание было уделено цифровым решениям, нацеленным на повышение адресности государственной социальной помощи, а также способствующим неукоснительному соблюдению предприятиями трудовых прав граждан и превенции трудовых рисков.