Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова на заседании Курултая Республики Казахстан выступила с ежегодным Посланием о состоянии конституционной законности, представив итоги конституционного контроля и приоритеты совершенствования законодательства в условиях новой Конституции.

Принятие новой Конституции в год 35-летия Независимости Республики Казахстан стало важным этапом развития казахстанской государственности.

Новые конституционные принципы и ценности требуют системного обновления законодательства, устранения правовых пробелов и предупреждения конституционно-правовых рисков. В этой связи правовые позиции Конституционного суда являются актуальными и должны учитываться на стадии подготовки законопроектов.

"С начала деятельности Конституционного Суда поступило более 18 тысяч обращений, около 99% заявителей составили граждане. Реализовано 70% нормативных постановлений. Практическое применение правовых позиций подтверждается пересмотром судебных актов, ссылками на нормативные постановления Конституционного Суда в более чем в 1 000 судебных актах", – говорится в сообщении Конституционного Суда РК.

В результате прокурорского надзора и реагирования были восстановлены права более 1 000 граждан и возвращено свыше 40 млн тенге незаконно взысканных средств и задолженности по пенсионным выплатам.

В Послании особое внимание уделено качеству законодательства как условию эффективной защиты прав человека, требованиям правовой определенности, соразмерности и предсказуемости правового регулирования, конституционным гарантиям при цифровизации государственного управления и применении искусственного интеллекта. Отмечена значимость соблюдения принципа "Закон и Порядок" и концепции "Адал азамат" в законодательстве и общественной жизни.

Эльвира Азимова озвучила депутатам Курултая рекомендации Конституционного Суда по укреплению конституционной основы законотворчества.

Председатель КС отметила, что главный результат этой работы – не количество принятых актов, а обеспечение верховенства Конституции, реальная защищенность прав граждан и рост доверия общества к государству.

Ознакомиться с полным текстом послания можно здесь.