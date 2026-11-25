В Алматы состоялся научный форум "Обеспечение верховенства закона и порядка в свете новой Народной Конституции", приуроченный к 35-летию образования органов прокуратуры Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Ерлан Утегенов, прокурор города Алматы Серик Карипбеков, прокурор города Шымкента Елдос Сагиев, прокурор Алматинской области Берик Адамов, прокурор Жамбылской области Жандос Абдибаев, прокурор Туркестанской области Бауыржан Мырзакеров, начальник ДКПСиСУ по городу Алматы Берик Абилов, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, представители Главной военной, Транспортной прокуратур, ветераны органов прокуратуры и представители научного сообщества.

Центральной темой форума стали вопросы реализации положений новой Народной Конституции, укрепления верховенства закона, защиты конституционных прав граждан и совершенствования деятельности органов прокуратуры.

Особое внимание было уделено конституционно-правовому статусу органов прокуратуры, новым конституционным ценностям и их роли в развитии правового государства и гражданского общества.

С научным докладом на тему "Конституционно-правовой статус органов прокуратуры Республики Казахстан" выступил доктор юридических наук, профессор, член Конституционной комиссии Республики Казахстан Еркин Дуйсенов.

В своем выступлении он рассмотрел вопросы конституционного закрепления статуса прокуратуры, ее места в системе государственных институтов и правовых основ осуществления прокурорского надзора.

Доктор юридических наук, член Рабочей группы по парламентской реформе Алуа Ибраева представила доклад "Новые конституционные ценности и их значение для развития правового государства и гражданского общества в Республике Казахстан".

Доклад был посвящен значению конституционных преобразований для дальнейшего развития правовой системы, укрепления государственных институтов и формирования гражданского общества.

В рамках форума также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации конституционного принципа "Закон и порядок", повышения эффективности прокурорского надзора и обеспечения конституционных гарантий прав граждан.

Участникам был представлен документальный фильм об истории становления прокуратуры города Алматы, сохранении профессиональных традиций, преемственности поколений и современных результатах деятельности по защите прав граждан и интересов государства.

Проведение форума в год 35-летия органов прокуратуры Казахстана подчеркнуло значимость профессиональной преемственности, развития научно-практического сотрудничества и дальнейшего совершенствования прокурорской деятельности в условиях нового конституционного этапа развития государства.