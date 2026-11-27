В Алматы впервые в Казахстане начали лечить детей со сложными сосудистыми мальформациями по методу, который раньше был доступен только за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Первые восемь пациентов уже прооперированы в Научном центре педиатрии и детской хирургии, а всего центр сможет принимать до 50 детей в год со всей страны.

Проект "Вдохнем жизнь" стал одной из благотворительных целей Almaty Marathon в 2025-2026 годах. Его реализовали корпоративный фонд "Смелость быть первым" и благотворительный фонд AYALA при поддержке Министерства здравоохранения.

Каждый год в Казахстане рождается более 40 детей с сосудистыми мальформациями – врожденными нарушениями развития сосудов. Заболевание вызывает хроническую боль и кровотечения, а в тяжелых случаях ограничивает подвижность. Детей со сложными формами до сих пор отправляли на лечение за границу: с 2021 по 2024 год государство потратило на это более 437 млн тенге, но помощь получали лишь 10-20 пациентов в год. Теперь семьям больше не придется организовывать поездки за рубеж и надолго уезжать от близких.

Новый метод – склеротерапия с электропорацией – сочетает лекарственный препарат с короткими электрическими импульсами. Импульсы помогают лекарству проникнуть в пораженные ткани, поэтому дозу можно снизить, а организм ребенка получает меньшую нагрузку.

Фото: пресс-служба Корпоративного фонда "Смелость быть первым"

Для Научного центра педиатрии и детской хирургии закупили итальянскую систему Cliniporator Vitae. Четыре врача прошли подготовку у профессора Вальтера Вольгемута (Walter A. Wohlgemuth) – одного из ведущих европейских специалистов по сосудистым мальформациям. Теорию они изучали в Университетской клинике Халле в Германии, практику – на мастер-классе профессора в Алматы, где и провели первые восемь операций.

"Теперь, когда центр располагает необходимым оборудованием, а наши специалисты прошли подготовку, мы сможем самостоятельно сопровождать детей со сложными сосудистыми мальформациями на всех этапах – от диагностики до восстановления. Ежегодно здесь будет проводиться около 80-100 процедур, при этом количество курсов для каждого пациента будет определяться индивидуально", – рассказал председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Абай Кусаинов.

Следующий шаг – утвердить клинический протокол и тарифы, чтобы новый метод стал частью регулярной медицинской практики.

"При обширных и сложных формах сосудистых мальформаций традиционные методы лечения не всегда позволяют добиться устойчивого результата. Благодаря внедрению новой технологии дети смогут получить его в Казахстане без выезда за рубеж. Возможностей одного центра будет достаточно для оказания специализированной медицинской помощи пациентам со всей страны", – отметила заместитель директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Майра Бейсен.

Общая стоимость проекта "Вдохнем жизнь" оценивается в 117,6 млн тенге – почти вчетверо меньше, чем государство потратило на лечение детей за рубежом за 2021-2024 годы.

"Мы хотим, чтобы дети получали современное лечение в Казахстане, не разлучаясь с семьей. Поэтому вместе с врачами выбираем оборудование и организуем обучение специалистов. По оценкам Научного центра педиатрии и детской хирургии, новая система прослужит не менее 10-15 лет и позволит провести около тысячи процедур за первое десятилетие. И это главный результат нашего благотворительного проекта. Каждый бегун, который выходит на старт Almaty Marathon, вносит свой вклад в такие изменения", – отметила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

"Вдохнем жизнь" – уже четвертый совместный проект фондов в детском здравоохранении: с 2024 года на них направлено 248,3 млн тенге. Ранее в Туркестанской области заработала "Клиника одного дня" для раннего скрининга беременных, а в рамках двух проектов "Вижу мир" перинатальные центры Шымкента и Туркестана получили оборудование для выявления и лечения ретинопатии недоношенных. С марта 2026 года младенцев из Туркестана больше не нужно везти на лазерное лечение в Шымкент или Алматы.

"В детской медицине есть проблемы, о которых мало говорят, но для семей, столкнувшихся с ними, они становятся огромным испытанием. Такие проекты требуют серьезных вложений, хотя помощь нужна сравнительно небольшому числу детей. Мы особенно ценим поддержку корпоративного фонда "Смелость быть первым", который разделяет наше убеждение: редкость заболевания не должна определять, получит ли ребенок необходимое лечение. Именно ради таких изменений мы и работаем", – подчеркнула основатель и президент благотворительного фонда AYALA Айдан Сулейменова.

Возможность реализовывать такие проекты фонд "Смелость быть первым" получает благодаря участникам Almaty Marathon: часть стартовых взносов направляется на благотворительность. В юбилейном забеге 27 сентября 2026 года на старт вышли 16 000 бегунов из 66 стран. С 2012 года фонд реализовал более 30 благотворительных проектов – от строительства спортивных площадок до оснащения медицинских учреждений современным и реабилитационным оборудованием.

Фото: пресс-служба Корпоративного фонда "Смелость быть первым"

В 2026-2027 годах фонды планируют пятый совместный проект – новый этап "Вижу мир" стоимостью 160 млн тенге. В одном из перинатальных центров Алматы установят инфант-томограф – первый такой аппарат в Казахстане. Он позволит без наркоза и без контакта с глазом рассмотреть сетчатку недоношенного ребенка слой за слоем и заметить болезнь на самой ранней стадии. Обследование на нем ежегодно смогут проходить около 700 детей.

Корпоративный фонд "Смелость быть первым" с 2012 года организует Almaty Marathon – крупнейшее беговое событие Центральной Азии. Всего фонд проводит до девяти забегов в год в Алматы, Астане и Туркестане. За сезон на старты фонда выходят более 40 тысяч человек. Помимо забегов, фонд развивает беговую культуру: проводит бесплатные открытые тренировки, делает старты доступнее для людей с особыми потребностями и привлекает к бегу больше женщин. Часть средств от стартовых взносов ежегодно направляется на благотворительные проекты: с 2012 года их реализовано более 30, только в 2026 году на благотворительность направлено 142 млн тенге.

Благотворительный фонд AYALA – единственный в Казахстане благотворительный фонд со специализацией в неонатологии. С 2007 года фонд реализует проекты в сфере охраны материнства и детства. Цель фонда – помощь государству в снижении неонатальной смертности и предупреждении инвалидизации детей с рождения. За время работы фонд направил более 3,8 млрд тенге на проекты в сфере здравоохранения, помог оснастить 68 отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных и организовал обучение более 4,8 тысячи медицинских специалистов.

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