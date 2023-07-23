Мужчина, изнасиловавший 9-летнюю девочку в Абайской области, получил 25 лет тюрьмы

Насильнику девятилетней девочки в Семее вынесли приговор в 25 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области вынес приговор 48-летнему мужчине, изнасиловавшему девятилетнюю девочку в прошлом году, пишет на своей странице в Instagram президент фонда "Не Молчи" Дина Смаилова.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В августе 2022 года в селе Урджар сосед жестоко изнасиловал девятилетнюю девочку. Заявление в полицию написала мама ребенка, которая подозревает, что дело хотят замять, так как, по ее словам, в полиции работает родственник подозреваемого. По словам женщины, соседу 48 лет, женат, есть дети.