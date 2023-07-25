Почему действия иностранца, пнувшего девочку в ТРЦ, расценили как хулиганство

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева высказалась об инциденте, который произошел в одном из ТРЦ в Алматинской области, – иностранец пнул четырехлетнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

По словам Динары Закиевой, "о вопиющем случае насилия в отношении девочки в торговом центре" она узнала 23 июля.

"Данное деяние было зарегистрировано по статье "Хулиганство". Лицо, совершившее деяние, задержано и водворено в ИВС... В настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей. В результате лицо привлекается по статье "Хулиганство", в которой также отсутствует отягчающий квалифицирующий признак "деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", – написала она в Facebook.

В этой связи, как отметила уполномоченный по правам ребенка, "с МВД РК мы сейчас работаем над внесением в законодательство соответствующих статей и пунктов, касающихся насилия именно в отношении детей".

"В целом, поправки затрагивают разные сферы, относящиеся к обеспечению безопасности детей. Пакет предложений в законодательство планируем передать в Парламент РК этой осенью". Динара Закиева

Также она отметила, что находится на связи с Департаментом полиции Алматинской области.

"После вступления в силу решения суда по данному факту будет инициирован судебный процесс по выдворению лица за пределы РК". Динара Закиева

При этом уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что иностранный гражданин будет выдворен из страны после того, как понесет наказание в Казахстане.

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23 июля 2023 года в Карасайском районе Алматинской области в одном из ТРЦ неизвестный мужчина пнул четырехлетнюю девочку, которую буквально откинуло в сторону. Инцидент попал на видео. Мама девочки обратилась в полицию с заявлением.

В ДП Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст. 293 ч. 1 ("Хулиганство") УК РК. Стражи порядка установили и доставили в полицию подозреваемого – гражданина Турции 1998 г. р. Он в ходе допроса рассказал про инцидент и полностью признал свою вину, его водворили в ИВС.