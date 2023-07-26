Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Унесенные Каспием: родители трех девушек устроили скандал после спасения их детей

Унесенные Каспием: родители трех девушек устроили скандал после спасения их детей Фото: скриншот видео
В Мангистауской области родители трех девушек, которых на надувном матрасе унесло в Каспийское море, устроили скандал после их спасения. Об этом рассказал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

Причина скандала – родители требовали удалить все видео и фотографии спасенных девушек.

"Вместо того, чтобы благодарить спасателей, родственники девушек, которых спасли в открытом море, устроили скандал с требованием удалить все видео и фотографии девушек", – написал Азамат Сарсенбаев под видео.

Поведение родителей девушек вызвало шквал возмущения пользователей Сети:

  • "Я в шоке!"
  • "Неблагодарные люди! Как их искали и столько народу переживало!"
  • "Весь город на уши поставили, чтобы спасти девочек. Вот ловите благодарность".
  • "Спасибо ЧС и всем, кто принимал участие в спасении девочек! Хорошо, что вы у нас есть!"
  • "Выставить счет родителям за потраченное время, силы и затраты, раз они такие неблагодарные".
  • "Вот так помогай людям... Всегда фотоотчеты были после спасения... Нашли из-за чего поднимать шумиху..."
  • "Лучше бы так следили за своими сестренками, а не показуху устраивали. Как, по их мнению, должен был вестись отчет спасения?"
  • "А зачем тогда обращались за помощью, спасали бы сами. Ничего такого вроде нет, ну показали, что спасли, должны были поблагодарить".
  • "Что за поведение? Неужели нельзя адекватно прийти и поблагодарить за спасение? Фото говорят, их что, не в лучшем виде сфоткали, что ли? Неблагодарные".

Другие комментаторы и вовсе предложили родителей и родственников девушек привлечь к административной ответственности.

Материал по теме

Трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море

24 июля 2023 года трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Их поиски велись в 51 км от Актау силами ДЧС, ПС КНБ, ДП. Для поисковых работ был привлечен вертолет "Казавиаспас". 25 июля около 6:00 члены экипажа судна Сункар ТОО "Казмортрансфлот" спасли девушек, которых на надувном матрасе унесло на расстояние 22 км от берега. В областном ДЧС отметили, что состояния здоровья девушек стабильное, им оказана медицинская помощь.

Читайте также

Крупный пожар на автозаправке ликвидировали в Экибастузе

Молодой мужчина погиб при пожаре на заправке в Экибастузе

В Экибастузе загорелась автозаправка

Динара Халдарова
Актау Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления