Унесенные Каспием: родители трех девушек устроили скандал после спасения их детей
Причина скандала – родители требовали удалить все видео и фотографии спасенных девушек.
"Вместо того, чтобы благодарить спасателей, родственники девушек, которых спасли в открытом море, устроили скандал с требованием удалить все видео и фотографии девушек", – написал Азамат Сарсенбаев под видео.
Поведение родителей девушек вызвало шквал возмущения пользователей Сети:
- "Я в шоке!"
- "Неблагодарные люди! Как их искали и столько народу переживало!"
- "Весь город на уши поставили, чтобы спасти девочек. Вот ловите благодарность".
- "Спасибо ЧС и всем, кто принимал участие в спасении девочек! Хорошо, что вы у нас есть!"
- "Выставить счет родителям за потраченное время, силы и затраты, раз они такие неблагодарные".
- "Вот так помогай людям... Всегда фотоотчеты были после спасения... Нашли из-за чего поднимать шумиху..."
- "Лучше бы так следили за своими сестренками, а не показуху устраивали. Как, по их мнению, должен был вестись отчет спасения?"
- "А зачем тогда обращались за помощью, спасали бы сами. Ничего такого вроде нет, ну показали, что спасли, должны были поблагодарить".
- "Что за поведение? Неужели нельзя адекватно прийти и поблагодарить за спасение? Фото говорят, их что, не в лучшем виде сфоткали, что ли? Неблагодарные".
Другие комментаторы и вовсе предложили родителей и родственников девушек привлечь к административной ответственности.
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24 июля 2023 года трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Их поиски велись в 51 км от Актау силами ДЧС, ПС КНБ, ДП. Для поисковых работ был привлечен вертолет "Казавиаспас". 25 июля около 6:00 члены экипажа судна Сункар ТОО "Казмортрансфлот" спасли девушек, которых на надувном матрасе унесло на расстояние 22 км от берега. В областном ДЧС отметили, что состояния здоровья девушек стабильное, им оказана медицинская помощь.