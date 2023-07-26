Унесенные Каспием: родители трех девушек устроили скандал после спасения их детей

В Мангистауской области родители трех девушек, которых на надувном матрасе унесло в Каспийское море, устроили скандал после их спасения. Об этом рассказал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

Причина скандала – родители требовали удалить все видео и фотографии спасенных девушек.

"Вместо того, чтобы благодарить спасателей, родственники девушек, которых спасли в открытом море, устроили скандал с требованием удалить все видео и фотографии девушек", – написал Азамат Сарсенбаев под видео.

Поведение родителей девушек вызвало шквал возмущения пользователей Сети:

"Я в шоке!"

"Неблагодарные люди! Как их искали и столько народу переживало!"

"Весь город на уши поставили, чтобы спасти девочек. Вот ловите благодарность".

"Спасибо ЧС и всем, кто принимал участие в спасении девочек! Хорошо, что вы у нас есть!"

"Выставить счет родителям за потраченное время, силы и затраты, раз они такие неблагодарные".

"Вот так помогай людям... Всегда фотоотчеты были после спасения... Нашли из-за чего поднимать шумиху..."

"Лучше бы так следили за своими сестренками, а не показуху устраивали. Как, по их мнению, должен был вестись отчет спасения?"

"А зачем тогда обращались за помощью, спасали бы сами. Ничего такого вроде нет, ну показали, что спасли, должны были поблагодарить".

"Что за поведение? Неужели нельзя адекватно прийти и поблагодарить за спасение? Фото говорят, их что, не в лучшем виде сфоткали, что ли? Неблагодарные".

Другие комментаторы и вовсе предложили родителей и родственников девушек привлечь к административной ответственности.

Материал по теме Трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море

24 июля 2023 года трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Их поиски велись в 51 км от Актау силами ДЧС, ПС КНБ, ДП. Для поисковых работ был привлечен вертолет "Казавиаспас". 25 июля около 6:00 члены экипажа судна Сункар ТОО "Казмортрансфлот" спасли девушек, которых на надувном матрасе унесло на расстояние 22 км от берега. В областном ДЧС отметили, что состояния здоровья девушек стабильное, им оказана медицинская помощь.