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Автомобиль слетел с моста в Алматинской области

Автомобиль слетел с моста в Алматинской области Фото: pixabay
28-летний мужчина, не справившись с рулевым управлением, вылетел с моста прямо в Большой Алматинский канал. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром, выезжая из садоводческого общества "Иссык", мужчина неудачно повернул на трассу, где и вылетел с моста в БАК. В результате ДТП пострадавших нет, автомобилю Nissan Presea нанесены механические повреждения.

"По данному факту собран административный материал по статье 610 части 3 КоАП РК и направлен в Административный суд Енбекшиказахского района для рассмотрения по существу", – сообщили в Управлении полиции Енбекшиказахского района.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 60 МРП, или 207 тысяч тенге.

Ранее стало известно, что в Уральске произошли две смертельные аварии.

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Азат Жумаханов
Алматинская область
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