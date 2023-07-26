Автомобиль слетел с моста в Алматинской области

28-летний мужчина, не справившись с рулевым управлением, вылетел с моста прямо в Большой Алматинский канал. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром, выезжая из садоводческого общества "Иссык", мужчина неудачно повернул на трассу, где и вылетел с моста в БАК. В результате ДТП пострадавших нет, автомобилю Nissan Presea нанесены механические повреждения.

"По данному факту собран административный материал по статье 610 части 3 КоАП РК и направлен в Административный суд Енбекшиказахского района для рассмотрения по существу", – сообщили в Управлении полиции Енбекшиказахского района.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 60 МРП, или 207 тысяч тенге.

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