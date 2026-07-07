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События

Ливни размыли аварийный мост в Алматинской области

тучи, степь, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:45 Фото: pixabay
В Енбекшиказахском районе Алматинской области размыло неэксплуатируемый мост на автодороге вдоль Большого Алматинского канала (БАК). В пресс-службе областного акимата рассказали Zakon.kz детали произошедшего.

Так, согласно информации ведомства, мост через реку Тургень на 54-м км автомобильной дороги КВ-49 был признан аварийным еще в 2024 году. В связи с этим движение по нему было ограничено.

"1 июля 2026 года вследствие обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень, в результате чего был зафиксирован размыв грунта вокруг данного аварийного мостового сооружения".Пресс-служба акимата Алматинской области

Известно, что для замены аварийного моста разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и предусмотрено финансирование.

Уже по итогам государственных закупок будет определена подрядная организация.

"Подрядчик в текущем месяце (июле) приступит к строительно-монтажным работам", – добавили в акимате.

Также 1 июля 2026 года в Каскеленском ущелье Алматинской области разбушевавшаяся после дождей река частично разрушила мост, который местные жители построили сами. Тогда же из-за угрозы размыва в области закрыли мост через реку Турген.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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