Годовалый малыш выпал из окна в Балхаше
Фото: Pexels
Несчастный случай произошел 26 июля в шестом микрорайоне Балхаша. Годовалый ребенок выпал из окна на второго этажа, сообщает Zakon.kz.
26 июля в одном из домов шестого микрорайона Балхаша ребенок остался без присмотра родителей и выпал из окна на втором этаже. Малыш получил травмы и его госпитализировали в больницу, пишет E-Karaganda.
Спасатели напоминают о мерах безопасности, которые стоит соблюдать родителям детей, чтобы избежать подобных случаев.
Ранее в Актау четырехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и получил тяжелейшие травмы. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице ребенок скончался. Его маму полицейские поставили на учет.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript