Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Годовалый малыш выпал из окна в Балхаше

Годовалый малыш выпал из окна в Балхаше Фото: Pexels
Несчастный случай произошел 26 июля в шестом микрорайоне Балхаша. Годовалый ребенок выпал из окна на второго этажа, сообщает Zakon.kz.

26 июля в одном из домов шестого микрорайона Балхаша ребенок остался без присмотра родителей и выпал из окна на втором этаже. Малыш получил травмы и его госпитализировали в больницу, пишет E-Karaganda.

Спасатели напоминают о мерах безопасности, которые стоит соблюдать родителям детей, чтобы избежать подобных случаев.

Ранее в Актау четырехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и получил тяжелейшие травмы. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице ребенок скончался. Его маму полицейские поставили на учет.

Читайте также

Массовое ДТП: восемь автомобилей "собрал" водитель бетономешалки в Шымкенте

В Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе

Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: прокуроры проведут проверку дворов

Мария Мельникова
Балхаш Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления