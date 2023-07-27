Годовалый малыш выпал из окна в Балхаше

Несчастный случай произошел 26 июля в шестом микрорайоне Балхаша. Годовалый ребенок выпал из окна на второго этажа, сообщает Zakon.kz.

26 июля в одном из домов шестого микрорайона Балхаша ребенок остался без присмотра родителей и выпал из окна на втором этаже. Малыш получил травмы и его госпитализировали в больницу, пишет E-Karaganda.

Спасатели напоминают о мерах безопасности, которые стоит соблюдать родителям детей, чтобы избежать подобных случаев.

Ранее в Актау четырехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и получил тяжелейшие травмы. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице ребенок скончался. Его маму полицейские поставили на учет.