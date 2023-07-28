Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте

Фото: primeminister.kz

Двухлетняя девочка сделала один глоток из стоящей на столе банки. Она чудом выжила, но ее желудок превратился в сплошной рубец, сообщает Zakon.kz.

Врачи боролись за жизнь ребенка две недели, пишет OTYRAR.kz. Девочка не могла самостоятельно дышать, пришлось ее подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. "11 июля ребенка 2021 года рождения забрала из дома скорая помощь. Пациентку доставили в центр гипербарической оксигенации. Девочка была в тяжелом состоянии. Одышка наблюдалась после употребления уксусной кислоты. В реанимации она была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас ее перевели в палату". Заведующий отделением центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева Асылхан Мынбосынов Причиной несчастья называют невнимательность родителей. Они занимались консервированием и оставили банку с раствором уксусной кислоты на видном месте. Любопытная девочка сделала глоток.

Мама признает, что недосмотрела. "Все произошло за считанные секунды. Мы сразу вызвали скорую, дочь отвезли в больницу. В реанимации ее кормили через трубочку, живот промывали. Благодарю врачей, которые сохранили жизнь моему ребенку. Хочу сказать родителям, чтобы они не повторяли наших ошибок и хранили ядовитые вещества в недоступном для детей месте". Ранее стало известно, что в Карагандинской области родители трехлетнего мальчика обвиняют врачей в его смерти. Читайте также Двое туристов из Европы решили покататься на грузовом поезде в Кызылординской области КНБ: Задержан директор филиала "Правительство для граждан" Полиция Шымкента о драке болельщиков: Хулиганских действий не было допущено

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