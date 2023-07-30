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Новые стада саранчи налетели в Костанайскую область

Новые стада саранчи налетели в Костанайскую область Фото: скриншот с видео
В Костанайской области вновь обнаружили масштабный прилет саранчи, сообщает Zakon.kz.

Жители Костанайской области сообщают о новой волне атаки саранчи на регион. На этот раз нашествие насекомых обнаружили в селе Талдыколь Камыстинского района. Саранчу фермеры зафиксировали на посевах крестьянского хозяйства, передает портал Костанайские новости.

Как рассказали изданию в областной территориальной инспекции, в связи с физиологической особенностью в данное время саранча не наносит вреда посевам.

В начале июля стало известно о засилье вредоносных насекомых на полях Костанайской области. Позже разрушительная гудящая волна добралась и до Актюбинской. Распространение саранчовых с численностью выше экономического порога вредоносности может привести к потере не менее 15% урожая сельскохозяйственных культур, говорят специалисты.

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Мария Мельникова
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