Новые стада саранчи налетели в Костанайскую область
Жители Костанайской области сообщают о новой волне атаки саранчи на регион. На этот раз нашествие насекомых обнаружили в селе Талдыколь Камыстинского района. Саранчу фермеры зафиксировали на посевах крестьянского хозяйства, передает портал Костанайские новости.
Как рассказали изданию в областной территориальной инспекции, в связи с физиологической особенностью в данное время саранча не наносит вреда посевам.
В
начале июля стало известно о засилье
вредоносных насекомых на полях
Костанайской области. Позже разрушительная
гудящая волна добралась и до Актюбинской. Распространение саранчовых с численностью выше экономического порога вредоносности может привести к потере не менее 15% урожая сельскохозяйственных культур, говорят специалисты.