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Общество

В ЗКО зарегистрировали очаги бешенства, бруцеллеза и других инфекций

бешенство у животных, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 19:32 Фото: magnific
С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировали семь эпизоотических очагов инфекционных заболеваний животных. Среди них: бешенство, бруцеллез, инфекционный ринотрахеит и эмкар, сообщает Zakon.kz.

Наибольшее число случаев заболеваемости скота пришлось на инфекционный ринотрахеит. Три очага выявили в селах Шабдаржап, Атамекен и Жолап Акжайыкского района.

Еще два очага бруцеллеза крупного рогатого скота (КРС) зарегистрировали в селе Кушум района Байтерек и селе Подстепное Теректинского района. Об этом пишет издание "Мой Город" со ссылкой на руководителя Управления ветеринарии ЗКО Абзала Бралиева.

После подтверждения диагнозов специалисты оперативно ввели ветеринарно-санитарные ограничения. По словам Бралиева, очаги ринотрахеита и эмкара, а также один из случаев бруцеллеза к настоящему моменту уже полностью ликвидированы.

"На контроле остаются еще два объекта: один продолжающий действовать очаг бруцеллеза крупного рогатого скота и точка по бешенству дикого зверя. Тем не менее, общую эпизоотическую обстановку в регионе эксперты оценивают как стабильную и управляемую", – сообщил руководитель управления.

Для сравнения: за весь 2025 год в ЗКО зарегистрировали четыре очага особо опасных заболеваний животных – три случая бешенства КРС в Бокейординском и Казталовском районах и один очаг бруцеллеза в районе Байтерек.

Ранее мы сообщали, что за бесхозный скот наказали более 1,3 тыс. жителей Павлодарской области.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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