Консул Казахстана выехал в регион Турции, где произошло ДТП с нашими туристами
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В Алании на дороге произошло ДТП с участием микроавтобуса с казахстанскими туристами и грузовика. В регион выехал консул Казахстана для выяснения обстоятельств, сообщает Zakon.kz.
По словам представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, консул выехал в регион, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и узнать о состоянии казахстанцев.
"Сегодня утром в Алании на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения есть пострадавшие. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Казахстана. Для выяснения всех обстоятельств и состояния наших соотечественников консул немедленно выехал в данный регион".
Экскурсионный микроавтобус, перевозивший казахстанских туристов по трассе Окурджалар Махаллеси, был подбит сзади грузовиком. 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.
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