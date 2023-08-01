Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области: Это не пищевое отравление

Фото: primeminister.kz

Главный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства 1 августа 2023 года рассказала подробности о ЧП в карагандинском социальном учреждении. По ее словам, это не связано с пищевым отравлением, сообщает Zakon.kz.

По словам главного санврача, чтобы определить причину отравления, нужно время. "Первые дети поступили в конце дня 30 июля, остальные стали поступать вчера, 31 июля. Предварительно, было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет". Айжан Есмагамбетова Также она рассказала, что информация якобы об отравлении детей в медико-социальном учреждении Карагандинской области поступила 31 июля. "12 детей поступили в больницу. У них на сегодня диагноз "отравление неясного генеза", пока непонятна причина отравления. Очень мало времени прошло. Из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался, шестеро – находятся в реанимации. У пяти детей состояние – средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста". Айжан Есмагамбетова Учитывая данную ситуацию, тяжесть состояния детей, министр здравоохранения выехала на место.

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