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Смертельное отравление: в Минздраве раскрыли подробности ЧП с детьми

Смертельное отравление: в Минздраве раскрыли подробности ЧП с детьми Фото: primeminister.kz
Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства 1 августа 2023 года рассказала подробности о ЧП в карагандинском социальном учреждении. По ее словам, это не связано с пищевым отравлением, сообщает Zakon.kz.

По словам главного санврача, чтобы определить причину отравления, нужно время.

"Первые дети поступили в конце дня 30 июля, остальные стали поступать вчера, 31 июля. Предварительно, было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет".Айжан Есмагамбетова

Также она рассказала, что информация якобы об отравлении детей в медико-социальном учреждении Карагандинской области поступила 31 июля.

"12 детей поступили в больницу. У них на сегодня диагноз "отравление неясного генеза", пока непонятна причина отравления. Очень мало времени прошло. Из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался, шестеро – находятся в реанимации. У пяти детей состояние – средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста".Айжан Есмагамбетова

В связи с ЧП с детьми в соцучреждении в Караганду выезжает министр здравоохранения Ажар Гиният.

Ранее стало известно, что один ребенок скончался и шестеро находятся в реанимации в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

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Как рассказали в областном акимате, 30 июля 2023 года двое детей почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодня шестеро детей находятся в реанимации, остальные – под наблюдением врачей.

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Есмагамбетова Айжан Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан Караганда
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