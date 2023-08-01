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Что известно о соцучреждении, в котором произошло смертельное отравление детей?

Что известно о соцучреждении, в котором произошло смертельное отравление детей? Фото: Instagram/pmsu_deti
Сегодня, 1 августа 2023 года, казахстанцев шокировала новость о смертельном отравлении детей в социальном учреждении Карагандинской области. Что это за центр и какая категория детей там находится Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного акимата.

Полное название соцучреждения

Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

Какая категория детей там находятся?

Дети с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями от 1,5 до 18 лет.

Какие услуги оказывается центр?

Гарантированный объем специальных социальных услуг (включает восемь услуг):

  • социально-бытовые;
  • социально-медицинские;
  • социально-психологические;
  • социально педагогические;
  • социально-трудовые;
  • социально-культурные;
  • социально-экономические;
  • социально-правовые услуги.

Сколько вообще детей в центре и живут ли они там?

По состоянию на 1 августа 2023 года в центре получают услуги 202 ребенка:

  • 160 – проживают в условиях стационара;
  • 42 – посещают отделение дневного пребывания в условиях полустационара.

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Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

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Динара Халдарова
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