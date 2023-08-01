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Гиният об отравлении детей в Караганде: Анализы на кишечные инфекции дают отрицательный результат

Отравление в Карагандинской области: анализы на кишечную инфекцию отрицательные Фото: pixabay
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният отметила, что анализы на кишечные инфекции у детей, попавших в больницу Карагандинской области с отравлением, дают отрицательный результат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава министерства сообщила, что группа ведущих специалистов Минздрава вместе с местными врачами оказывает детям всю необходимую медпомощь.

По ее словам, изначально дети поступили с диагнозом "пищевое отравление под вопросом", так как жаловались на повышенную температуру, рвоту и боли в животе. 

"На сегодняшний день шестеро находятся в тяжелом состоянии в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии. У остальных пяти на фоне проводимого лечения состояние удовлетворительное. Они еще будут находиться под наблюдением врачей. Если их состояние будет стабильным, завтра детей переведут обратно в центр", – сказала Ажар Гиният.

Она добавила, что сегодня при обходе врачей еще двое пожаловались на боли в животе. Их перевели в стационар и они находятся под наблюдением. 

"Тяжесть заболевания детей обусловлена выраженной интоксикацией и дыхательной недостаточностью. Из-за чего у детей такое тяжелое состояние, на сегодняшний день врачи разбираются. Все анализы находятся на рассмотрении. Предварительно первые анализы на какие-то кишечные инфекции дают отрицательный результат".Ажар Гиният

Журналисты поинтересовались у главы Минздрава, рассматривается ли вариант химического отравления детей.

"Не исключаются все причины. Биологические материалы от детей, в том числе секционные материалы от умершего ребенка переданы на экспертизу", – заключила министр здравоохранения.

30 июля двое детей в Центре оказания специальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание – у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

От работы отстранили исполняющую обязанности директора центра, а также 12 медиков.

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Тамила Языкова
Гиният Ажар Минздрав РК Карагандинская область
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