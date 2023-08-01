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Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Алматинцев эвакуируют из горящей многоэтажки с помощью автолестницы Фото: Zakon.kz
Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54.

Горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома.



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В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей.

"Как будто много людей еще не вышло, но дым еще идет", - сообщает очевидец.



"Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано более 250 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается". Пресс-служба ДЧС города Алматы

На месте были задействованы силы и средства ДЧС 50 человек личного состава и 14 техники.


Ранее крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе.

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Константин Вноровский
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