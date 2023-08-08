Почему жители многоэтажки в Усть-Каменогорске выпрыгивали из окон, объяснили в ДЧС

7 августа 2023 года в Усть-Каменогорске жители многоэтажки выпрыгивали из окон. К счастью, никто не пострадал, так как это были учения, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС ВКО, спасатели отрабатывали навыки тушения в высотных домах.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин, в тушении пожара в высотных домах и зданиях каждое действие должно быть четко отработано.

"Стоит учитывать развитие любого непростого сценария. Для этого проводят такие тренировки", – отметил он.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как рассказала Первому каналу Евразия психолог Светлана Андрусенко, в случае с пожаром в алматинском ЖК "Аккент", где жители выпрыгивали из окон, люди поддались панике.

"Паника в чрезвычайных ситуациях часто приводит к неосознанным действиям: затрудняет работу спасателей, пожарных и других специалистов, и также приносит вред самим пострадавшим", – считает специалист.

Спасатели отмечают, прыгать при ЧП желательно только с этажей не выше четвертого и на "куб жизни", иначе это может закончиться плачевно.

В ДЧС ВКО заявили, что техники у них достаточно. Автолестницы и подъемники позволяют эвакуировать людей и с 16 этажа, но при ЧП им постоянно мешают сами же жильцы.

"Немаловажно в таких жилых массивах многоэтажных, что очень сложно подъехать к месту возгорания в связи загруженностью техники, легкового автомобиля". Начальник центра оперативного управления силами и средствами ДЧС ВКО Александр Вареников

В ДЧС ВКО напомнили правила поведения при пожаре: при пожаре немедленно обращайтесь по номерам "101" или "112";

не поддавайтесь панике;

до прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям;

отключите электричество;

двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено;

если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;

на балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. В 17:10 на место выехали спасатели. По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. В 18:46 пожар был ликвидирован.

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2 августа и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков заявил, что люди, которые выпрыгивали из окон ЖК "Аккент" во время пожара, совершали ошибку. Также он рассказал, с какими трудностями столкнулись спасатели при тушении пожара в жилом комплексе.