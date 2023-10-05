Никакого аффекта: суд изменил приговор бывшему мужу убитой в Алматы юриста

В суде Алматы огласили приговор по громкому делу об убийстве юриста Айман Асановой, которая скончалась от множественных ножевых ранений. Бывшему мужу погибшей вменили 11 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Решение суд огласил вечером 5 октября. Об этом сообщил в социальных сетях известный адвокат Джохар Утебеков.

"Только что суд огласил приговор по делу об убийстве юриста Айман Асановой. Суд назначил ее бывшему мужу 11 лет лишения свободы! Никакого аффекта у подсудимого суд не установил. Мы обелили имя Айман от нелепых обвинений убийцы в ее адрес". Джохар Утебеков, адвокат

Айман Асанова скончалась в ночь на 12 октября 2022 года. Юрист умерла в больнице Алматы после того, как ее несколько раз ранили ножом в голову и шею. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские задержали бывшего супруга Айман Асановой.

20 июля 2023 года суд Алматы вынес приговор, в котором подсудимый совершил преступление в состоянии аффекта. Ему дали тогда 1,5 года тюрьмы.