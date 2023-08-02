Стали известны подробности гибели работников свинофермы в СКО

Подробности жуткой трагедии рассказали родные и коллеги четырех погибших рабочих свинофермы в селе Новоивановка СКО, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, утром 1 августа 32-летний Роман Ахметжанов отправился на работу, а в районе обеда перестал выходить на связь. Первой тревогу забила супруга, рассказывает отец погибшего. Около 9 вечера родители Романа приехали на объект в поисках сына, но их не пропустили. О том, что на предприятии случилась беда, стало понятно лишь тогда, когда на территорию свинокомплекса приехала полиция.

"Там ремонт трубы должен был производиться. Система была выключена. Колодцы один от другого не перекрываются ничем. Если кто-то в базе открыл, а там любой может открыть. Никто ничего не сказал, никто ничего не знал, когда мы приехали. Нарушение техники безопасности страшное. Там колодец такой – не к чему прикрепиться, то, что он в ремнях был. Лестницы нет, чтобы туда дойти. Там три метра лестница, а девять метров колодец. Снизу ил – метр, полтора. Я так думаю, что пошла туда канализационная вода, а тот там был. И вот этот поток пошел и его туда сдуло в этот низ, он улетел и они, наверное, все за ним – доставать его по очереди. Они задохнулись от аммиака, я там был – ни у кого ничего раздуто не было", – рассказал отец погибшего Жокан Ахметжанов.

Владимир Кляйн – сотрудник этого же предприятия. По его словам, вчера он отдыхал после очередной смены. Около 12 ночи его вызвали на работу, где он и узнал о трагедии. Что стало причиной гибели товарищей, Владимир сказать затрудняется. Но месяц назад, по словам мужчины, установили новый насос, который оказался неисправен. Устранить поломку сами были не в силах – ждали наладчиков из другого города. Почему погибшие сотрудники спустились, будет выяснять следствие. Но Владимир уверяет, что на свинокомплексе не соблюдались элементарные меры безопасности.

"Да элементарно даже веревки не было вчера вытащить. У нас ребята не застрахованы – лезем туда. Элементарно ничего страховочного нету. Залезли они, видимо, делать шланг – мое мнение такое. Как выкачивали, доставали их – первый залез Ахметжанов Роман, второй Руслан Дюйсенов, третий Серега Шахаев, а четвертый – Иван Петровский. Они все "ушли" туда. Колодец 8-метровый все-таки. Мы когда колодцы откачиваем, это не наша обязанность вообще. Мы залазили и чистили. Бывает, забивается линия, может быть, они быстро этот колодец откачали, и эта линия, может быть, "пошла". Владимир Кляйн

Когда ребят вытащили на поверхность, говорит Владимир, экипировка была только на Романе Ахметжанове и Руслане Дюйсенове. Трагедия, по словам родственников и коллег, произошла в районе 15:00-16:00, а нашли работников около 01:00.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что рабочие, 1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения, пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Сотрудник пресс-службы СКО Юрий Клыков

По словам отца погибшего Ахметжанова, после случившегося руководство предприятия приезжало к ним и пообещало оказать материальную помощь семье, закрыть все имеющиеся кредиты. Отмечается, что самому младшему из четырех погибших было всего 23 года. У работников остались семьи и маленькие дети.

1 августа стало известно, что на свинокомплексе в Северо-Казахстанской области погибли четыре человека.

